Lin-Manuel Miranda promueve el voto para recuperar “derechos arrebatados”

Miami, (EFE).- El reconocido actor y compositor Lin-Manuel Miranda pidió a los hispanos en Florida (EE.UU.) votar en las elecciones de medio término del próximo 8 de noviembre para de esta forma recuperar “derechos arrebatados”, tal como dijo en un mitin celebrado en Coral Gables, en el sur del estado.

El también dramaturgo fue parte de un acto de campaña de candidatos demócratas al congreso en Washington y al legislativo estatal, durante el cual aludió a la decisión del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, que eliminó la protección al aborto a nivel federal, así como a recientes restricciones a la comunidad LGBT y a los inmigrantes.

“Sé que están molestos, les están quitando sus derechos”, dijo el autor del exitoso musical “Hamilton”.

Miranda destacó que “no hay carreras electorales pequeñas” y que cuanto “más local” sea el cargo a elegir en la cartilla de votación más impactará el voto en la vida cotidiana, además de realzar que en materia electoral “lo que pasa en Florida afecta en todo Estados Unidos”.

Previamente, la candidata demócrata al Congreso federal Annette Taddeo, quien busca arrebatar el escaño por el distrito electoral 27 de Florida a su actual ocupante y aspirante a la reelección, la republicana María Elvira Salazar, señaló que los demócratas son el partido de la “libertad”.

“No podemos estar por la libertad en Cuba o Venezuela si antes no estás a favor de la libertad en nuestro país”, señaló Taddeo, en alusión a las posturas conservadoras del Partido Republicano a las que se ha alineado Salazar, a la que califica de “mentirosa”.

Recientemente, la empresaria de origen colombiano y que es senadora en el Congreso de Florida, acusó a Salazar de “complacer el ego de Donald Trump” con comentarios “sin pruebas” hechos en un programa de Miami sobre “profundas irregularidades” en las elecciones de 2020 que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.

En el mitin de hoy, celebrado en la librería Books & Books de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, participó el candidato al Congreso federal por un distrito de Florida Maxwell Frost.

También la candidata a vicegobernadora de Florida Karla Hernandez, compañera de fórmula del demócrata Charlie Crist en la contienda contra el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien aspira a la reelección en los comicios de noviembre.

Los candidatos demócratas al legislativo estatal Janelle Pérez y A.J. D’Amico fueron otros de los que subieron al estrado de este mitin organizado por Latino Victory.

El presidente de la junta de esta organización, Luis Miranda, padre del afamado productor y actor, señaló a Efe que mientras los latinos no voten en mayor número esta comunidad no estará representada como debe ser.

“En estos momentos, aunque somos el 20 % de la población en Estados Unidos, somos apenas el 2 % de los oficiales electos”, dijo el titular de la junta de Latino Victory. “La democracia mejora cuando cada comunidad está en la silla del poder”, agregó.