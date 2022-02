Lin-Manuel Miranda quiere una atracción de “Encanto” en Disneyland

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Lin-Manuel Miranda, el compositor de la exitosa banda sonora de “Encanto”, quiere que la película inspirada por el realismo mágico de Colombia cuente con su propia atracción en los parques de atracciones de Disney.

“Quiero entrar y salir de esa casita, ver a sus personajes interactuar con la casa. Es algo que Disney, y nadie más, puede hacer”, aseguró el músico y cineasta de origen puertorriqueño en una entrevista publicada por el diario The Wrap este miércoles.

Miranda avanzó que ya ha hablado con el consejero delegado de Disney, Bob Chapek, sobre sus ideas para que los asistentes de Disneyland puedan “caminar” en el escenario de la película, nominada al Óscar a mejor cinta de animación y a mejor canción original para el tema “Dos Oruguitas”.

“Llevé a mis hijos a Disneyland hace unos años y nos sentamos en la atracción de ‘La Sirenita’ cinco veces seguidas. Ahí es donde va mi idea”, detalló.

La atracción confirmaría la satisfacción de Disney con el buen recibimiento que ha tenido su última película animada, solo comparable al que tuvo “Frozen” hace casi una década.

De hecho, el propio Chapek se ha referido a “Encanto” como la próxima “franquicia” de Disney, con lo que dejó claro que el estudio ya trabaja en nuevas entregas.

Una de las canciones de su banda sonora, “We Don’t Talk About Bruno”, se ha convertido en un éxito mundial hasta llegar al primer puesto en Billboard Hot 100, la principal lista de popularidad musical en Estados Unidos.

Desde 1993, con “A Whole New World” de la película “Aladdin”, ninguna otra canción de Disney lo había logrado.