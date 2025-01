Lin-Manuel Miranda regresa a Broadway con una obra sobre la vida en Nueva York

Nueva York, (EFE).- El artista hispano Lin-Manuel Miranda está listo para regresar mañana a las tablas de Broadway, tras su gran éxito de taquilla “Hamilton” sobre uno de los padres fundadores de EE.UU., pero en esta ocasión será con una pieza en torno a historias cotidianas sobre lo que implica vivir en Nueva York.

“Hamilton”, escrita por el propio Miranda, fue su última presentación en Broadway. Se trata de una obra que cumple este 2025 diez años desde su debut, y que de inmediato se convirtió en una de las producciones más exitosas de crítica.

“All-In: Comedy About Love” es la pieza que le llevará al Teatro Hudson desde mañana, cuando estrena la obra, hasta la última función el 16 de febrero, junto con los actores Aidy Bryant, Andrew Rannells y Nick Kroll, como parte del elenco rotatorio que actuará por temporada limitada en ese escenario, según indica un comunicado.

La pieza fue escrita por Simon Rich, exguionista del programa televisivo “Saturday Night Live”, inspirado en una serie de cuentos publicados por la revista The New Yorker acerca de experiencias de vida en la ciudad de Nueva York.

Los actores interpretan múltiples personajes en las historias que tratan temas como noviazgos, matrimonios, separación y las complicaciones que implican vivir en esta ciudad.

Otros artistas que serán parte del electo del espectáculo, dirigido por Alex Timbers, incluyen a Jimmy Fallon, -conductor de The Tonight Show-, John Mulaney, Hank Azaria, Renée Elise Goldsberry y Richard Kind.