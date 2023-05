Llega Bella Cumbia para poner a bailar a todos

Bella Cumbia es una agrupación de música tropical fundada en la CDMX en el 2021 especializados en el genero cumbia fusión, utilizando mezclas originales con otros géneros como lo son el pop, balada, reggae, sonidero, regional mexicano, entre otros. Su primera discografía “Baila la Cumbia”; es un EP realizado a duetos con artistas invitados, contando con la participación de Sandra Itzel, Dr Shenka, Dany Frank, entre otros. Bella Cumbia está hecha con extrema calidad y sabor, buscando expandirse por todo México y Latinoamérica.



Bella Cumbia está integrada por Jonny Alvear y Yoanny Pino, ambos con una gran trayectoria en la industria musical, trabajando codo a codo con grandes artistas y desempeñándose no solo como artistas si no como productores, llevando su creatividad y gran talento a crear este gran proyecto.Jonny Alvear es un arreglista, compositor, director creativo, productor y cantante, nace bajo el amor y protección de Margarita Vargas, su madre mejor conocida como “La Diosa de la Cumbia” y Mike Alvear, cantante y bajista de “La Sonora Dinamita”. A lo largo de su trayectoria musical a pisado escenarios de gran importancia como el Gibson Amphitheater y el Auditorio Nacional, compartiendo escenarios con grandes artistas de la talla de Angeles Azules, Carlos Rivera, Aida Cuevas, Veronica Castro, entre otros. Compositor de mas de 20 temas: “Tequila” (adaptación interpretada por Margarita “La Diosa de la Cumbia”), “Aunque Cueste” (interpretada por Armando Manzanero, Susana Zabaleta, Margarita, Lisset, Ceci Cuevas, entre otros), “Cancún” tema emblemático del 50 aniversario de la ciudad de Cancún

Yoanny Pino es un productor, arreglista, compositor, director creativo y trompetista. Nacido en Cuba, Yoanny desde pequeño mostró su fascinación y talento por la música. Dentro de su currículum se encuentra ser director musical de Panteón Rococó, una década con Afro-cuban all Stars de gira por el mundo, Buenavista Social Club y otra década trabajando para Joan Sebastián, Margarita “La Diosa de la Cumbia”, entre muchos otros..