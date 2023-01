Lluvias y nieve por tormentas eliminan la sequía extrema en California

Los Ángeles, (EFE).- Las lluvias y nieve que dejaron las tormentas que por cerca de tres semanas azotaron a California eliminaron la sequía extrema en el estado, según muestra este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Aunque las tormentas dejaron al menos 19 muertos y millones de dólares en pérdidas, las precipitaciones y la nieve ayudaron a California a lidiar con la sequía, que había obligado a las autoridades a solicitar a los residentes reducir el consumo de agua.

El estado ha “reducido la intensidad” de la sequía, advirtió el Monitor, una colaboración de expertos de agencias del Gobierno federal y la Universidad de Nebraska para mostrar la ubicación y la intensidad de la sequía en todo el país.

Según los datos recolectados al 17 de enero, California ya no presenta sequía extrema. En octubre de 2022 el estado presentaba un 40,91 % de sequía extrema, y para el pasado 5 de enero la proporción del estado que enfrentaba esa condición era de 27,1 %.

La sequía “grave o severa”, que se había situado en el tercer nivel más alto registrado en California (94 %), también registró un descenso en el estado al pasar del 46 % la semana pasada al 42,8%, según las cifras reveladas hoy.

Las lluvias ayudaron más al condado de Santa Bárbara, donde la mayor parte de la costa se ha actualizado a la categoría “normalmente seca”, la más baja en el Monitor.

Por su parte el condado de Del Norte, ubicado en la frontera con Oregon, no registra ningún nivel de sequía.

No obstante, el Monitor advirtió que la sequía a largo plazo “continúa” en California, la Gran Cuenca y partes del noroeste del Pacífico.

“Si bien la precipitación en gran parte del estado superó el 300 % de lo normal durante las dos semanas anteriores (de 2 a 12,5 pulgadas, según la ubicación), la sequía se ha estado gestando durante años”, destacó.

La preocupación se centra en que los embalses más grandes que suministran agua al estado “aún permanecen por debajo del promedio histórico para esta época del año”.