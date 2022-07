Lo que debes saber sobre el fármaco Paxlovid contra la covid-19

Por Michelle Andrews

Washington, (KHN vía EFE).- Cuando el presidente Joe Biden dio positivo para covid-19 el 21 de julio, su médico le recomendó que tomara el medicamento antiviral Paxlovid, que reduce significativamente la probabilidad de hospitalización o muerte de alguien con alto riesgo de desarrollar covid grave.

Biden comenzó el curso de cinco días inmediatamente y, según informó la Casa Blanca, a los seis días dio negativo para el virus y fue autorizado a dejar el aislamiento.

Desde que Paxlovid comenzó a estar disponible hace siete meses ha eclipsado otras terapias disponibles para prevenir los síntomas graves de la covid en pacientes de alto riesgo. Algunos médicos se apresuran a recetarlo, pero como ocurre con tanto sobre la pandemia, hay controversia.

Algunos pacientes están preocupados por un posible rebote de la enfermedad, mientras otros tienen dificultades para convencer a sus médicos de que son buenos candidatos para el fármaco.

“Paxlovid sigue siendo el fármaco de referencia”, aunque puede no ser apropiado para todos, dijo la doctora Priya Nori, médica de enfermedades infecciosas en el Sistema de Salud de Montefiore.

En un ensayo clínico, las personas que tenían covid de leve a moderado y riesgo alto de enfermarse gravemente redujeron su riesgo de hospitalización o muerte por la enfermedad en 88 % si tomaban Paxlovid dentro de los cinco días posteriores a la aparición de los síntomas.

Pero incluso cuando los especialistas en enfermedades infecciosas elogian la efectividad del tratamiento, muchos médicos quieren mejores datos. Aquí hay respuestas a algunas preguntas comunes sobre Paxlovid.

¿Qué es Paxlovid y cómo funciona?

Paxlovid es un antiviral compuesto por dos fármacos: uno bloquea una enzima clave que el coronavirus necesita para replicarse y el segundo bloquea el metabolismo del primer fármaco en el hígado para que no abandone el cuerpo tan rápidamente. Los pacientes toman tres pastillas dos veces al día, durante cinco días.

¿Quién debe tomar Paxlovid?

Cuando la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) autorizó el uso de emergencia de Paxlovid especificó que el medicamento se recetaría a personas con alto riesgo de enfermarse gravemente. Esta lista es larga e incluye a mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas o graves como cáncer, obesidad, diabetes y males cardiacos.

Sin embargo, a siete meses desde su aprobación, algunos pacientes tienen la protección de dos dosis de refuerzo contra la covid y muchos estuvieron infectados antes con la variante ómicron. Por eso, los médicos deben evaluar cuánto eleva o reduce el riesgo de infección grave el historial de un paciente, sopesándolo frente a la utilidad de un medicamento que también tiene desventajas.

Es posible que algunas personas que se encuentran en una categoría de alto riesgo no puedan tomar Paxlovid si toman cualquiera de una larga lista de medicamentos que podrían interactuar con el antiviral.

La pausa temporal de algunos medicamentos en la lista, como los que tratan el colesterol alto o la presión arterial alta, hasta que se termine un ciclo de Paxlovid puede no generar problemas. Pero otros, como los medicamentos de trasplantes o para los latidos cardíacos, “podrían causar complicaciones catastróficas” si se toman con Paxlovid, dijo el doctor Scott Roberts, profesor asistente de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de Yale.

Paxlovid no se recomienda para personas que no corren riesgo de tener covid grave. En junio, Pfizer, el fabricante del medicamento, anunció que suspendería un ensayo clínico para personas con riesgo estándar porque Paxlovid no redujo significativamente la hospitalización y la muerte en ese grupo.

¿Cuáles son las opciones para alguien que no puede tomar Paxlovid?

Otros medicamentos antivirales (Veklury y Lagevrio) y un fármaco de anticuerpos monoclonales (Bebtelovimab) también reducen el riesgo de hospitalización y muerte por covid. Pero son menos convenientes que Paxlovid, requieren inyecciones o infusiones, o no son tan efectivos.

¿Con qué frecuencia las personas experimentan infecciones de rebote después de tomar Paxlovid?

Un pequeño porcentaje de personas presenta síntomas de covid y vuelve a dar positivo por coronavirus después de completar un curso de cinco días de Paxlovid. Pero está en debate cuántos pacientes se ven afectados, y por qué ocurren los rebotes.

En el ensayo clínico de Pfizer, entre 1% y 2% de los participantes volvieron a dar positivo para covid después de completar un ciclo de Paxlovid. Debido a que el rebote ocurrió en las personas que recibieron el fármaco y en las que recibieron un placebo, la FDA concluyó que “en este momento no está claro si esto está relacionado con el tratamiento farmacológico”.

“Todavía estoy confundido al respecto, y la mayoría de las personas con las que hablo todavía están confundidas porque no sabemos exactamente por qué sucede”, dijo el doctor Robert Wachter, profesor y presidente del Departamento de Medicina en la Universidad de California-San Francisco.

En mayo, Wachter tuiteó sobre la experiencia de recuperación de su esposa, la escritora Katie Hafner. “Los datos públicos sobre la frecuencia no se sincronizan con la experiencia de todos”, dijo.

Hay varias teorías de por qué ocurren los rebotes. Algunos expertos sospechan que el medicamento no elimina por completo el virus en algunas personas que tienen una alta carga viral, lo que lleva a un resurgimiento después del tratamiento. O podría ser que algunas personas eliminen el medicamento antiviral de sus cuerpos más rápido que otras.

Dado el efecto rebote, ¿es necesario revisar las pautas para recetarlo?

Algunos expertos se preguntan si ajustar el tiempo o la duración de un ciclo de Paxlovid podría eliminar el efecto rebote que experimentan algunos pacientes. Si las personas comenzaron a tomar Paxlovid al tercer día desde la aparición de síntomas en lugar de hacerlo de inmediato, por ejemplo, las defensas de sus cuerpos podrían activarse, reforzadas por vacunas o infecciones previas, dijo Nori.

Muchos creen que un curso de cinco días es demasiado corto, dijo Wachter, quien quiere más datos.

“Uno pensaría que no sería tan difícil hacer un estudio de cinco días versus siete días versus 10 días”, agregó.

Según Pfizer, “puede haber algunas poblaciones de pacientes que pueden beneficiarse de tratamientos de mayor duración o recurrentes, y estamos considerando estudios adicionales para evaluar esto en algunas poblaciones”.

¿Las personas son contagiosas si tienen un rebote? ¿Deberían aislarse?

Si las personas vuelven a dar positivo después de un tratamiento con Paxlovid, se supone que son contagiosas y deben aislarse de los demás, explicaron los expertos.

¿Se volverá Paxlovid resistente el coronavirus?

Es una preocupación, dicen los expertos, pero aún no hay evidencia de que haya sucedido.

“El virus está mutando en todas las regiones de su genoma en todo momento, por lo que en algún momento Paxlovid probablemente se vuelva menos efectivo que cuando se realizó el estudio hace un año”, dijo Roberts. EFE

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre salud. Es uno de los tres principales programas de KFF, organización sin fines de lucro que analiza la problemática de salud y salud pública de la nación.

Versión original en ingles: https://bit.ly/3oAsqSW