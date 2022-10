Locura ‘Fan Token’ en Sevilla

Madrid, (EFE).- El Sevilla FC busca un mensaje motivacional. Los ‘Fan Tokens’ entran en acción. 50.000 unidades agotadas en 48 horas y en 91 países. “Nos hierve la sangre roja”, “Nunca nos rendimos”, “Nos late tu escudo” y “Somos casta y coraje”. El público elige el lema con este activo digital.

El club andaluz se subió al barco de una nueva herramienta que permite interactuar como nunca antes a las hinchadas, ahora más cerca de sus equipos sin que importe la parte del planeta en la que residan. El Sevilla, sin duda, ha dado un paso más en su crecimiento como entidad y lo ha hecho con mucho éxito. La ‘locura Fan Token’ se ha instalado entre los aficionados de la entidad que preside José Castro.

¿Pero qué son exactamente los ‘Fan Tokens’? Simplemente, son un activo digital creado en una ‘blockchain’ (cadena de bloques) que da a su dueño acceso a un servicio que las organizaciones deportivas prestan a sus hinchas a través de aplicaciones como Socios.com con la que se ha asociado el Sevilla.

Más o menos, es como la llave de acceso moderna a los antiguos programas más tradicionales de simpatizantes, sólo que no es necesaria una suscripción o una renovación, ya que solo se paga una vez. Pero, sobre todo, lo más importante y revolucionario es que los aficionados tendrán la oportunidad de participar en las decisiones del equipo votando en encuestas.

LEMAS, DORSALES, PREMIOS, NOMBRES DE INSTALACIONES… LA AMPLIA GAMA DE RELACIÓN CLUB-AFICIONADOS A TRAVÉS DE LOS ‘FAN TOKEN’

Y el Sevilla, después de agotar en apenas 48 horas las primeras 50.000 unidades que se pusieron a la venta de su primera emisión del ‘Fan Token’ $Sevilla, comenzó pronto a interactuar con sus aficionados, que en estos momentos toman su primera decisión que influirá en los jugadores.

En concreto, votan en una encuesta cuál debe ser el mensaje motivacional que presidirá el vestuario del equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Hay cuatro opciones: “Nos hierve la sangre roja”, “Nunca nos rendimos”, “Nos late tu escudo” y “Somos casta y coraje”. Se podrá votar hasta el 10 de noviembre, día en el que definitivamente se elegirá un lema que leerán todos los días los futbolistas del Sevilla.

Pero ese es solo un ejemplo de todo lo que está por llegar. En un futuro, los aficionados sevillistas que estén conectados por todo el mundo podrán disfrutar de promociones y descuentos exclusivos, ganar recompensas vinculadas el equipo y participar en más decisiones importantes para el club a través de encuestas desde la aplicación.

De hecho, en 2021, las organizaciones deportivas adscritas a la compañía de ‘Fan Tokens’ lanzaron un total de más de 300 encuestas y las hinchadas de los distintos clubes llegaron a tomar decisiones como poner nombres a las instalaciones deportivas, diseñar equipaciones o elegir los dorsales de los nuevos fichajes. Además, muchos recibieron premios en forma de entradas gratis, camisetas firmadas e incluso algunos llegaron a ejercer de ‘speaker’ en partidos de su club.

El Sevilla ha apostado fuerte por un sistema al que ya se han unido otras grandes entidades del fútbol mundial: Barcelona, París Saint-Germain, Juventus, Inter, Arsenal, Flamengo, Corinthias, River Plate, Atlético de Madrid, Valencia, Manchester City, Arsenal, Everton, Leeds United, Milan o Roma son sólo algunos ejemplos.

Pero no sólo en el fútbol funciona este nuevo tipo de relación club-aficionado. También han apostado por ella algunas escuderías de la Fórmula Uno, franquicias de la NBA, de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Es un sistema que parece que ha llegado para quedarse.

José Castro, que no dejó pasar la oportunidad de unirse al club de los elegidos, recalcó la importancia del nuevo método para relacionarse con sus hinchas:

“Los ‘Fan Tokens’ se han convertido en una eficaz plataforma para poder involucrar a nuestros aficionados a nivel global en el día a día del club, haciéndoles partícipes en la toma de ciertas decisiones. Socios.com es la aplicación líder en este sector emergente y trabaja con los clubes más importantes del mundo en distintas modalidades deportivas, de modo que para nosotros es un verdadero orgullo comenzar a trabajar juntos”, dijo.

La alianza del Sevilla con dicha plataforma, además será visible en su equipación. El nombre de la aplicación lucirá en la parte de atrás de su camiseta durante cinco años y en el pantalón durante lo que resta de temporada.

El CEO de la compañía, Alexandre Dreyfus, también se mostró muy satisfecho con su nuevo reto: “La ambición sin límites del Sevilla y la pasión de sus aficionados en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán conforman algo único en el mundo del fútbol. No podríamos estar más encantados de apoyar al club y a su afición con nuestra nueva asociación”.

Ahora, el Sevilla quiere más. Muy pronto, el ‘Fan Token’ $Sevilla se pondrá nuevamente a la venta a través de la aplicación de la plataforma y más aficionados podrán unirse a la locura que se ha desatado por mantener una relación con la entidad andaluza.

Y, esa locura, es planetaria. Es la principal ventaja de un nuevo sistema de relación club-aficionados ambiciosa alejada de los localismos. Ya hay menos fronteras para los hinchas del Sevilla, una entidad que tiene al alcance el mercado más ambicioso posible para relacionarse con sus fans: el globo entero.

Juan José Lahuerta