Lopetegui, a consolidar el ‘campamento base’

Sevilla (EFE).- La cuarta temporada de Julen Lopetegui en el banquillo sevillista, después de tres cuartos puestos en LaLiga y el título de la Liga Europa de 2020, comienza con el claro objetivo de volver a lograr la clasificación para la ‘Champions’, el ‘campamento base’ al que recurrentemente se refiere el presidente del club, José Castro, para consolidar a la entidad entre la élite europea, con el fichaje de Isco Alarcón.

Durante el verano, y para equilibrar las cuentas, el Sevilla se ha desprendido de sus dos centrales titulares, el brasileño Diego Carlos y el francés Jules Koundé, vendidos por un montante total superior a los 90 millones de euros, con lo que ahora están las dudas de cómo quedará finalmente compuesta la plantilla y el juego que ofrecerá, .

Los dos defensores traspasados constituían, junto al portero marroquí Yassine Bono y al pivote defensivo brasileño Fernando Reges, la base de un equipo que ha sustentado sus éxitos recientes en la invulnerabilidad de su defensa, por lo que el rendimiento de sus recambios será clave en el devenir de la temporada sevillista.

De momento, las únicas incorporaciones a una plantilla que también ha perdido al lateral izquierdo sueco Ludwig Ausgustinsson -cedido al Aston Villa-, son el central brasileño Marcos Teixeira ‘Marcao’, fichado al Galatasaray turco a cambio de unos 12 millones de euros; el lateral zurdo también brasileño Alex Telles, cedido por el Manchester United, e Isco Alarcón, que firmará por dos temporadas, libre desde el Real Madrid.

La ausencia de Marcao, que arrastra unas molestias físicas desde que se incorporó a la pretemporada, debilitó la defensa del Sevilla en la mini-gira efectuada por Inglaterra, cuando el equipo de Lopetegui perdió por la mínima (1-0) ante el Leicester y encajó un sorprendente 6-0 frente al Arsenal.

Antes incluso de esas dos derrotas, el director deportivo, Ramón Rodríguez, ‘Monchi’, explicitó la necesidad de fichar “a un central diestro y un lateral izquierdo” para completar una zaga que, en los amistosos de este verano, se ha nutrido de canteranos como José Ángel Carmoma, Pablo Pérez y Kike Salas, entre otros.

En el sector ofensivo, aparte de Isco, el plantel sevillista no registra ninguna novedad debido a que la dirección deportiva está supeditando los fichajes a la salida de alguno de los jugadores en situación de transferible como el centrocampista Óliver Torres o el delantero marroquí Munir El Haddadi.

No obstante, y a pesar de la recuperación de un elemento importante como Jesús Fernández, ‘Suso’, que pasó la campaña pasada prácticamente en blanco debido a una fractura de tobillo, Julen Lopetegui conoce la necesidad de dotar de físico y poder de desequilibrio a una zona del campo en la que se desenvuelven veteranos como el argentino ‘Papu’ Gómez y el croata Ivan Rakitic.

La postura del entrenador guipuzcoano, además, no es cómoda porque el Sevilla, que batió récords de puntuación históricos en la primera vuelta de la pasada Liga, viene de una segunda parte de la temporada irregular coronada con prematuras eliminaciones en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Copa del Rey.

Así, se dudó de la continuidad de Lopetegui hasta bien entrado junio a pesar de que tenía contrato en vigor y de las tres cuartas plazas consecutivas que había firmado, lo que contribuyó al debate entre los aficionados, aunque éstos han vuelto con fuerza para renovar sus abonos y seguir fieles a su equipo.