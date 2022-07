López Obrador abordará con Biden la seguridad con “respeto a la soberanía”

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que abordará la cooperación en seguridad en la reunión que tendrá este martes con su homologo estadounidense, Joe Biden, pero con “respeto a la soberanía”.

“Lo de seguridad seguramente también se va a abordar. Es muy buena la relación que se tiene con el Gobierno (de Estados Unidos), siempre en el marco de respeto a nuestro soberanía. Han cambiado las cosas, antes existía el llamado Plan Mérida, entonces se violaba nuestra soberanía”, manifestó.

El encuentro que López Obrador tendrá con Biden en la Casa Blanca se centrará en migración y economía, expuso el presidente de México en su rueda de prensa diaria.

Pero el diálogo ocurrirá en medio de la creciente presión de Washington para que México frene el flujo de drogas sintéticas, como el fentanilo, y el avance de la demanda legal que el Gobierno mexicano impuso contra 11 fabricantes de armas estadounidenses en agosto pasado.

El mandatario mexicano afirmó que “ya no se permite” que Estados Unidos ordene operativos de seguridad como el de “Rápido y Furioso”, que en 2009 involucró la introducción de armas estadounidenses para rastrear a narcotraficantes.

“Eso ya no se permite. Hay cooperación, pero se respeta la soberanía de nuestro país y así lo ha entendido el presidente Biden. Eso tenemos que reconocerlo y agradecerlo. De modo que no tenemos ningún problema y espero que el resultado sea bueno para nuestros pueblos”, manifestó.

El mandatario recordó que promulgó en 2020 una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para restringir la presencia de los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y otros órganos de seguridad.

López Obrador reconoció que Biden “es muy respetuoso”, por lo que los agentes estadounidenses aún participan en acciones de seguridad, pero sin dirigir ellos la inteligencia y la operación.

“Siguen interviniendo, nada más que ya hay una ley, hay un marco legal que se ha respetado, que establece en esa legalidad cuántos agentes pueden estar en México, los informes que tienen que estar rindiendo a nuestro país y que no pueden actuar por su cuenta, ni ordenar”, detalló López Obrador.

SU AGENDA

El presidente detalló que viajará esta mañana en un vuelo comercial a Washington, donde el martes sostendrá un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris antes de su reunión bilateral con Biden.

Por la tarde realizará un homenaje al expresidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) por haber sido uno de los “mejores” mandatarios estadounidenses y haber “respetado” a México durante la expropiación petrolera, y después participará en una ceremonia en honor a Martin Luther King.

El miércoles, antes de volver, tendrá una reunión con empresarios de México y Estados Unidos.