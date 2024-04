López Obrador acusa a Ecuador de “exceso de fuerza” en la expulsión de la embajadora

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este viernes al Gobierno de Ecuador de “exceso de uso de fuerza” y “prepotencia” porque la Policía Nacional del país suramericano rodeó la Embajada de México en Quito tras ordenarse la expulsión de su titular, Raquel Serur.

“Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada, con mucha prepotencia, pero así son los fachos”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

Aún así, aclaró que México no romperá relaciones con Ecuador ni adoptará medidas similares después de que el Gobierno de Daniel Noboa declaró el jueves persona ‘non grata’ a Serur en respuesta a comentarios de López Obrador sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.

“Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador (Francisco Carrión), vamos a ir a buscar a Raquel Segur, hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Área, y que se traiga a nuestra embajadora”, apuntó.

El gobernante mexicano vinculó la reacción de Ecuador a la protección que ha ofrecido la Embajada de México en Quito a Jorge Glas, vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), que llegó a la sede diplomática mexicana en diciembre de 2023 y ahora está procesado por presunta malversación de fondos.

López Obrador confirmó que su Gobierno sí considera traer a México al exvicepresidente, quien a finales de 2022 salió en libertad tras cumplir cinco años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita de ocho y seis años de prisión.

“Decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo, y ahí está el vicepresidente. ¿Entonces qué quería el Gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y de asilo”, argumentó.

También pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que emita un pronunciamiento para que “se advierta a organismos internacionales de que debe respetarse el derecho de asilo” y la “soberanía” de México “para que no puedan allanar la embajada”.

El presidente reiteró sus comentarios sobre el magnicidio de Villacencio al opinar, que tras su asesinato en agosto de 2023, la candidata del correísmo, Luisa González, cayó en las encuestas, mientras Noboa subió ante lo que él llamó una “campaña de miedo” en la prensa.

“Resulta, lamentablemente, que a este candidato lo matan, y a partir de que lo asesinan, a este candidato, se produce una sospecha y la candidata que iba arriba del grupo de Correa se cae en las encuestas y el que iba en segundo lugar sube, eso fue lo que dije”, remarcó.

A pesar de las críticas, López Obrador aseveró que su Gobierno mantendrá sus relaciones con Ecuador, incluyendo el plan que anunció el mes pasado para dar 110 dólares mensuales por medio año a migrantes ecuatorianos deportados desde México que se inscriban a un programa social de prácticas profesionales.

“No, no, no (se cancela el programa migratorio). Nosotros seguimos manteniendo nuestra relación sin ningún problema, yo lo único que quiero es explicar para que la gente en Ecuador sepa y tenían ellos (el Gobierno), por lo que estoy sintiendo, ganas de pelearse con nosotros, pero para que haya pleito se necesitan dos”, opinó.