López Obrador acusa a New York Times de apoyar a “torturadores” de Ayotzinapa

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este jueves al New York Times de apoyar a torturadores del caso los 43 estudiantes desaparecidos Ayotzinapa tras publicar una nota que afirma que el caso penal y el nuevo relato del Gobierno “se han venido abajo”.

“Imagínense que el New York Times esté metido en esto, ahora sí que ayudando a torturadores apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿dónde está la justicia?”, cuestionó en su rueda de prensa matutina.

El Gobierno de México reaccionó a la publicación del diario estadounidense, que el jueves publicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que muchas de las pruebas que presentó en el informe de la Comisión de la Verdad en agosto pasado “no pudo verificarse como real” y “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.

Encinas, encargado de la Comisión del caso Ayotzinapa, rechazó en la conferencia haber descalificado la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tras la entrevista que dio al New York Times.

“Yo fui el primer sorprendido, eso de que autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así”, dijo el funcionario.

Encinas respondió así al reportaje “El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”.

Según el texto del periódico, el funcionario dijo que las capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre miembros del crimen organizado podrían ser falsas por lo que han sido desechadas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero en septiembre de 2014.

Al respecto, Encinas aclaró durante su intervención este jueves que de 154 capturas de pantalla del intercambio de mensajes 99 tienen coincidencia con otras pruebas y 55 no lo tienen hasta el momento.

Afirmó que de los 99 que tienen coincidencia tienen una base de capturas con metadatos y 61 basados en capturas con metadatos.

Cuestionado sobre las pruebas que no se han podido identificar y si ponen en riesgo el conjunto de la indagación, Encinas descartó que se tambalee el trabajo realizado.

El funcionario acusó al reportaje, así como las filtraciones de videos, documentos y el informe no testado, de ser una campaña en contra que busca entorpecer los trabajos y alertar a los responsables.

“Y ahora pasamos al espionaje, ¿qué sigue? ¿ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás”, zanjó.

REVELACIONES DEL CASO

En el reportaje del New York Times, también se reveló que como parte de las indagatorias, Encinas viajó a Israel, donde Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, y que encabezó las pesquisas del caso Ayotzinapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para convencerlo de acogerse al criterio de oportunidad y se entregara a la justicia mexicana.

Según el diario, Encinas ofreció el respaldo del Gobierno mexicano a Zerón, quien vive en Israel, a cambio de su testimonio para esclarecer el caso, pero el ofrecimiento fue rechazado por el exfuncionario.

“Tuvimos una reunión donde se le planteó directamente a las garantías del criterio oportunidad. No lo aceptó, fue así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llegado a este compromiso”, aceptó Encinas.

López Obrador se quejó de que el diario no ha investigado a Zerón y en cambio ha hecho estas últimas notas.

Sostuvo que se insistirá en que el exfuncionario sea traído desde Israel para enfrentar la justicia en México.

El mandatario reiteró así su respaldo a Encinas para esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.

“No es que se va a gastar y se va a debilitar, él nos representa a todos y no está solo”, apuntó.