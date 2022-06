López Obrador agradece al “pueblo de México” tras triunfos en elecciones

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este lunes al “pueblo de México” tras los triunfos de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en cuatro de seis Gobernaciones en disputa en las elecciones del domingo.

“Le agradezco mucho al pueblo de México porque ellos sí están entendiendo la importancia que tiene el llevar a cabo esta transformación pacífica, y ojalá que los opositores no caigan en la autocomplacencia o no sigan en la autocomplacencia y tengan capacidad para rectificar”, declaró.

El mandatario exhibió en su rueda de prensa matutina los resultados oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) que muestran que Morena triunfó en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, mientras que la alianza opositora “Va por México” retuvo Aguascalientes y Durango.

Con los resultados de estos comicios el partido del presidente pasará de gobernar la mitad de los 32 estados, además de dos gobernados por aliados, a controlar cerca de dos terceras partes de las Gobernaciones, de las que Morena solo tenía seis en 2018, cuando López Obrador asumió el poder.

“Estamos avanzando en la transformación y van muy bien las cosas, y nunca voy a dejar de agradecerle al pueblo su confianza”, comentó el presidente.

El mandatario resaltó que los seis estados que estaban en juego concentran más de 15 millones de habitantes, con las poblaciones más numerosas en las entidades que ganó Morena.

López Obrador recomendó a los opositores “hacer una revisión de su estrategia” porque, según él, “les afecta mucho su clasismo, su racismo” y el “desprecio al pueblo”.

“Mientras no asimilen esta nueva realidad, va a seguir pasando lo de ayer, pero no voy a estar dando consejos a todos”, apuntó.

De igual forma, cuestionó a la coalición opositora por afirmar que existe un pacto entre el Gobierno y el crimen organizado para manipular las elecciones.

“Todo eso lo deben tomar en consideración (sus recomendaciones) y no echarme la culpa, se van además por lo fácil y absurdo, ahora antes de la elección arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico, sin una sola prueba”, argumentó.

Estos comicios ocurren un año después de las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, en las que Morena, el partido de López Obrador, se impuso en 11 de 15 Gobernaciones en disputa, además de una más para su aliado Partido Verde.

Aunque en todo el proceso electoral se documentaron 85 agresiones contra políticos, incluyendo 11 precandidatos y aspirantes que enfrentaron hechos de violencia, de acuerdo con la consultora Etellekt, el presidente se declaró satisfecho porque no hubo violencia el domingo.