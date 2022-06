López Obrador asegura que oposición en México “se dedica a estorbar”

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que la oposición “se dedica a estorbar”, después de que el jueves los tres partidos hegemónicos afirmaran que se mantendrán en alianza de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar”, declaró el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina, a la vez que recordó varios temas propuestos por su Gobierno y que la oposición, representada en la coalición Va por México, desaprueba.

El jueves, Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), declaró en conferencia de prensa que presentaron una moratoria constitucional (una declaración firma con la que se comprometen a no apoyar ninguna reforma que pretenda reformar la Constitución) para impedir en el Congreso reformas que promueva el presidente.

Entre las propuestas del mandatario, Cortés destacó la reforma electoral. A finales de abril, López Obrador presentó este una propuesta de reforma “democrática” -que modificaría 18 artículos de la Constitución- para reemplazar al autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) y eliminar a legisladores de representación proporcional, entre otras medidas.

“Imagínense decir ‘vamos a bloquear una reforma electoral’. ¿Qué provecho tienes? Nada más por tener la posibilidad de seguir haciendo fraudes. Que no se nos cierre esa puerta por completo, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como lo hacían antes de la voluntad del pueblo”, sentenció el presidente.

Cortés también menciono la reforma a la Guardia Nacional, cuerpo creado en 2019 con mando civil por López Obrador para combatir en primera linea la ola de violencia que asola al país y que según la propuesta de reforma constitucional pasaría a manos de la Secretaría de la Defensa.

“En el caso de no aprobar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa ¿qué es lo que quieren? ¿Que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como Genaro García Luna -titular de Seguridad Pública durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), detenido en 2019 en Estados Unidos por los delitos de conspiración y tráfico de drogas, proyecto criminal continuado y falsear declaraciones-?”, dijo.

Por último, recordó la nueva política energética del Gobierno de López Obrador, que impulsó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica validada en su mayoría por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero que la oposición -formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- votó en contra.

“Es como cuando decidieron votar a favor de -la empresa española- Iberdrola en vez de votar a favor de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)”, comentó, y opinó que dicha compañía no habría actuado tan rápido como la empresa pública ante los recientes destrozos del huracán Agatha en el sureño estado de Oaxaca.

“No les preocuparía”, terminó.