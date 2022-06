López Obrador atribuye a choques de bandas los recientes hechos de violencia

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó este miércoles los recientes hechos violentos en estado de México y Chiapas, donde este martes hubo en conjunto más de una decena de muertos, a choques entre bandas del crimen organizado y descartó cambiar su estrategia de seguridad.

“Son dos grupos que se están disputando el control de un mercado, así están las cosas y ya se está actuando, desgraciadamente una persona perdió la vida”, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional, sobre el tiroteo en Chiapas, en el sureste mexicano.

Este martes, se dio un enfrentamiento entre policías estatales e integrantes del crimen organizado en Texcaltitlán, estado de México, que dejó 11 muertos, varios lesionados y 10 detenidos; mientras en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dos grupos armados protagonizaron una pelea en el estacionamiento de un mercado, que terminó con un fallecido.

Al respecto, López Obrador dijo que es “muy lamentable” que se sigan presentando estos hechos violentos.

“Es lamentable que existan estos grupos de choque, muy cercanos a la delincuencia organizada”, expresó.

Asimismo, refirió que la mayor parte de los homicidios en el país, el 75 %, “tiene que ver con el enfrentamiento entre grupos de las bandas (del crimen organizado)”.

Aseguró que se va a seguir actuando y aplicando la ley “y que no haya impunidad”.

Mientras que en el caso del estado de México, señaló, se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión “y de acuerdo al informe fueron agredidos y perdieron la vida tanto personas de este grupo como policías”.

Sin mencionar a ningún grupo en específico, dijo que se trató de una banda que opera en el estado de México y que ya se había enfrentado en algún otro momento con la policía.

DEFIENDE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

López Obrador descartó un cambio de estrategia para combatir la violencia pese a los hechos ocurridos el martes.

“Tenemos que continuar con la misma estrategia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, aseveró.

El mandatario aseguró que “lo más importante de todo es atender las causas” y apoyar a los jóvenes y a los pobres.

“Nosotros pensamos que hay que atender las causas y que eso es lo mejor, desde luego ayuda todo lo que hacemos que no se había hecho antes: el trabajar todos los días por la seguridad”, refirió.

Criticó a sus adversarios porque presuntamente piensan “que se puede enfrentar el mal con el mal, que se puede aplicar la ley del talión”.

En 2021 México registró 33.308 homicidios dolosos después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

Estado de México, vecino de Ciudad de México, ocupa el tercer lugar en homicidios dolosos con 830 asesinatos en el primer cuatrimestre del año.