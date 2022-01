López Obrador cambia a encargados del Tren Maya y la Secretaría del Bienestar

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cambió este martes a los titulares de la Secretaría de Bienestar, encargada de sus icónicos programas sociales, y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo de la obra del Tren Maya.

La Presidencia de la República informó en un comunicado que Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur desde 2019, ahora será subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En tanto, Javier May dejará de ser el secretario de Bienestar para ahora ser el titular de Fonatur.

La subsecretaria Ariadna Montiel será la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, una dependencia clave con un presupuesto de casi 300.000 millones de pesos (más de 14.700 millones de dólares) para gestionar los programas sociales prioritarios, becas y pensiones del Gobierno de López Obrador.

“El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó designaciones en el Gabinete Legal y Ampliado, por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo”, indicó la Presidencia en un comunicado.

Apenas el 2 de diciembre, el presidente había asegurado que no habría más cambios en el gabinete para afrontar la segunda mitad de su mandato, que concluye en 2024.

Tras las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, en la que el oficialismo perdió la mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados para modificar la Constitución, López Obrador anunció cambios.

El primero en dejar el Gobierno fue el secretario de Hacienda Arturo Herrera, quien iba a ser gobernador del Banco de México, pero López Obrador cambió de opinión y propuso a Victoria Rodríguez Ceja, entonces subsecretaria de Egresos.

En junio, el mandatario también cesó a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, encargada de combatir la corrupción, para sustituirla por Roberto Salcedo.

En agosto, dimitió la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para presidir el Senado y en su lugar llegó Adán Augusto López, gobernador de Tabasco.

Mientras que en noviembre renunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto tras casarse en Guatemala en una ostentosa boda rodeada de polémica.

El cambio ocurre mientras el Tren Maya, una obra prioritaria de López Obrador para el sureste mexicano con una inversión de alrededor de 200.000 millones de pesos (unos 9.800 millones de dólares), afronta retrasos por recursos legales de pueblos originarios, burocracia e inestabilidad en el terreno.

El nuevo titular de Fonatur, Javier May, es originario de Tabasco, al igual que López Obrador, y “desde hace más de 30 años ha participado en el movimiento por la transformación de México”, según el propio comunicado de Presidencia.

Además de estos cambios, el mandatario designó a Carlos Morán Moguel, hasta ahora subsecretario de Transporte, como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Mientras que María del Rocío García, funcionaria del Gobierno capitalino, ahora será la nueva subsecretaria de Bienestar.