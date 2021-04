López Obrador critica a EE.UU. por señalar a la directora de Notimex

México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles a Estados Unidos por el informe del Departamento de Estado que señala a la periodista Sanjuana Martínez, directora de la agencia estatal Notimex, por “orquestar ataques” contra otros comunicadores.

“¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de Sanjuana, que ya la volvieron famosa? Además es una mujer que tiene todo nuestro respeto”, expresó en su rueda de prensa matutina.

Las declaraciones de López Obrador se producen un día después de publicarse el informe anual de derechos humanos que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en esta ocasión corresponde al último año del Gobierno de Donald Trump.

El reporte señala a la directora de Notimex, paralizada desde junio de 2020 por una huelga, porque “ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”.

El informe también cita que “el 12 de mayo (de 2020), Artículo 19 e ITESO, una Universidad Jesuita en Guadalajara (Jalisco), publicó un reporte sobre ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex”.

La periodista aseguró este miércoles que el reporte de Washington se basa en mentiras “para golpear al actual Gobierno”.

“Solo incluye un párrafo de ocho líneas que se basa en las mentiras de Artículo 19 difundidas por (la periodista Carmen) Aristegui en mayo del año pasado, mismas que ya desmentí”, manifestó en Twitter.

El presidente López Obrador defendió a la funcionaria, que él nombró en 2019, al afirmar que es “una periodista consecuente” y acusar a Artículo 19 de “pertenecer al movimiento conservador”.

“Resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado, para empezar nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos”, exclamó.

El reporte de Washington también documentó que “periodistas que hacen preguntas difíciles al presidente durante sus conferencias de prensa reciben ataques vía Twitter”.

Este documento no es el primero que denuncia la estigmatización contra periodistas críticos con el Gobierno de López Obrador.

La retórica del presidente contribuye a la violencia contra los periodistas, advirtió la Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) en un reporte en 2019.

México es el país más peligroso para el periodismo del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con 8 periodistas asesinados en 2020 por su trabajo contabilizados por Artículo 19.

Sobre la situación de Notimex, López Obrador ha descartado “despedir” a Martínez al opinar que “se puede con el diálogo” resolver la huelga que comenzó el 21 de febrero de 2020 en contra de los despidos hechos por la nueva directiva.

