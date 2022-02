López Obrador critica a periodistas “mercenarios” y exhibe salarios

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó este viernes a los periodistas “mercenarios” por “atacar” a su Gobierno y exhibió el presunto salario del comunicador Carlos Loret de Mola, quien reveló un presunto conflicto de interés de su hijo.

“La mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos, que no son como ustedes, son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación”, dijo el presidente en su conferencia matutina desde Hermosillo, en el noroeste mexicano.

El mandatario acusó a las “grandes empresas de comunicación” de que “necesitan tener influencia en el Gobierno, doblar a los gobiernos, para recibir canonjías, contratos jugosos de obras”.

“Eso ya se terminó y eso los enoja mucho, entonces por eso estos personajes golpeadores, por eso hablo de mercenario. ¿Qué es un mercenario? El que se vende o se alquila para golpear, que no lucha por un ideal”, denunció.

Sus declaraciones ocurren pese a la inédita violencia que padecen los periodistas en México, donde este jueves mataron al reportero Heber López Vázquez, en el sureño estado de Oaxaca, el sexto periodista asesinado en lo que va del año, según el recuento de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Sin mencionar este contexto, el mandatario criticó por nombre a Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Carlos Loret de Mola, quien en su medio Latinus reveló que un hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, vivió en 2019 en una casa en Houston, Texas, de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Incluso, López Obrador exhibió que, presuntamente, Loret de Mola percibe más de 35 millones de pesos al año (más de 1,7 millones de dólares) mientras el presidente solo gana 2 millones de pesos (casi 97.500 dólares).

“Él gana como 15 veces más que yo, ¿ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos? ¿Muy inteligente, un buen escritor? No. Es por golpeador”, declaró.

El presidente de México pidió al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que verifiquen y exhiban de dónde provienen los ingresos de Loret de Mola.

El mandatario se quejó de los “ataques” contra José Ramón y su otro hijo Andrés, quien ha aparecido en reportajes por presuntamente beneficiarse del programa público “Sembrando Vida” para su fábrica de chocolates “Rocío”.

“No hay conflictos de intereses, pero además ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar. Es un montaje de Loret de Mola, bueno ya, (están) estos ataques a mis hijos, pero no es a mis hijos, es a mí”, insistió el mandatario.