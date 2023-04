López Obrador defiende cierre de Notimex, la agencia de noticias del Estado

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió el viernes el cierre de la agencia de noticias del Estado, Notimex, tras más de tres años del conflicto laboral que se inició durante su Gobierno.

“Se está llegando a un acuerdo porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el Gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador confirmó lo dicho el jueves por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, quien anunció una iniciativa para liquidar la agencia de noticias, que surgió en 1968 con motivo de las Olimpiadas en México.

El presidente argumentó que su Gobierno no necesita la agencia porque ahora él informa a diario en sus ruedas de prensa matutinas, conocidas como “mañaneras”.

“Desde que entramos hay un conflicto laboral porque no es algo que nos haga falta como Gobierno, tenemos la ‘mañanera’, aunque no le guste a (historiador Enrique) Krauze, a Denisse (Dresser, analista), y a otros, a muchos etcéteras”, sostuvo.

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) recordó el jueves que llevan casi 1.150 días en huelga y señaló al Gobierno de López Obrador por su “omisión” en el caso.

El mandatario prometió ahora que habrá un acuerdo, protección y liquidación para todos los trabajadores.

“Lo importante es que se llegue a un acuerdo, que haya reconciliación, que no se afecte a los trabajadores, esa es la instrucción”, mencionó.

El conflicto laboral en la agencia estatal mexicana comenzó en febrero de 2020 por el presunto despido injustificado de al menos 200 trabajadores tras la llegada de su nueva directora, Sanjuana Martínez, cercana a López Obrador.

El último choque entre los periodistas de Notimex y el Gobierno fue el pasado agosto, cuando los 20 corresponsales de la agencia en el extranjero pidieron la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El mandatario reconoció que hubo “polarización” por el rol de Martínez, pero la defendió e incluso adelantó que podría seguir en su gobierno.

“Le tengo respeto y la considero buena periodista, pero hay quienes dicen que no, pero cada quien es libre y yo siempre digo lo que pienso”, señaló.

El presidente enmarcó el cierre de Notimex dentro de su política de austeridad.

“Tenemos que ahorrar en todo, era muy grande el aparato, el Gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el Gobierno, era un plan con maña porque, si el presupuesto se le quedaba al mismo Gobierno, el Gobierno se convertía en un facilitador de la corrupción”, concluyó.