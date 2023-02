López Obrador demandará al abogado de García Luna por vincularlo con el narco

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que se plantea demandar al abogado César de Castro, quien defiende al exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, por sugerir que recibió sobornos del narcotráfico en su campaña política de 2006.

“Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables, en Estados Unidos”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

“Hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), que haga el análisis, que consulte a abogados, para ver cómo procedemos”, añadió.

De Castro le preguntó el martes al capo Jesús “El Rey” Zambada, testigo del juicio a García Luna en Nueva York, si recordaba que él había pagado siete millones de dólares a un colaborador de López Obrador en su primera campaña presidencial.

Por ello, López Obrador indicó que analiza presentar la demanda a titulo personal o en su calidad de jefe de Estado porque “no puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”.

“Lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral”, comentó.

El mandatario adelantó que buscará un abogado que cobre un porcentaje de las ganancias de la demanda y el resto del dinero lo va “a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató” el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), de quien García Luna fue secretario de Seguridad.

Los alegatos del juicio en Estados Unidos a García Luna, quien lideró la “guerra contra el narcotráfico” en México, concluyeron este miércoles, por lo que ahora solo falta la deliberación del jurado.

El exsecretario afronta cuatro cargos de narcotráfico y connivencia con los narcos y un quinto de mentir en su solicitud de nacionalización en Estados Unidos.