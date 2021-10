López Obrador descarta reunirse con migrantes en EE.UU. en visita a la ONU

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó este lunes reunirse con migrantes en Estados Unidos cuando viaje a Nueva York, el 9 de noviembre, para presidir la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Es muy probable que les envíe un mensaje a través de las redes sociales, con todo mi cariño, mi respeto, a nuestros paisanos porque no va a ser posible el que tengamos una reunión o un encuentro”, expresó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Este es apenas el segundo viaje oficial al exterior de López Obrador como presidente, quien solo visitó a Donald Trump en la Casa Blanca en julio de 2020, cuando tampoco pudo reunirse con migrantes.

El presidente argumentó este lunes que solo viaja para dar un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU y conversar con el secretario general del organismo, António Guterres.

“Me voy a entrevistar con el secretario general y no tengo otra actividad. Llego en la noche del día 8 y muy temprano (al día siguiente) ya estoy en la ONU y en la tarde regreso a México. O sea, voy exactamente, únicamente a eso, a presidir la reunión del Consejo de Seguridad”, justificó.

Reporteros presentaron al presidente mensajes de migrantes mexicanos en Estados Unidos que han organizado un recibimiento y eventos para el mandatario, quien se ha referido a ellos como “héroes” por el histórico envío de remesas durante los dos años de pandemia.

Pero él citó motivos de seguridad de la ONU para declinar la posibilidad de reunirse con ellos.

“Voy a dirigirle a los paisanos un mensaje, voy a pedirle al cónsul en Nueva York que los atiendan, nos entregan todos sus escritos, y les ofrezco que estando ahí, terminando de hablar, les entrego un mensaje, les hago llegar un mensaje, para que en una pantalla lo puedan ver”, expuso.

En junio de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió a México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2023.

México, que ya ocupó un asiento no permanente en otras cuatro ocasiones, la última entre 2009 y 2010, llegó a la elección con el respaldo unánime de los países de América Latina y del Caribe y como único candidato a este puesto.

Esta será la primera intervención en persona de López Obrador ante la ONU, aunque con anterioridad ya ha participado virtualmente en reuniones de foros internacionales.

El mandatario mexicano ha adelantado que usará su discurso para enviar un mensaje en contra de la desigualdad, la corrupción y el neoliberalismo.