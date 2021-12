López Obrador dice a EEUU que corresponde a México capturar a hijos del Chapo

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró este jueves que le corresponde a su Gobierno arrestar a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras la recompensa que ofreció Estados Unidos por su captura.

“Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia y en ninguna otra en nuestro territorio, nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo”, declaró en su rueda de prensa diaria.

El mandatario se refirió a la lista que publicó Washington este miércoles en la que ofrecen cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán.

El Departamento de Estado también señaló como organización narcotraficante a dos grupos mexicanos salidos del cartel Beltrán Leyva: Los Rojos y Guerreros Unidos, a los que considera responsables de gran parte del tráfico de heroína desde México hacia Estados Unidos.

Pero López Obrador dijo que el presidente de EEUU, Joe Biden, no ha hablado con él del tema y recordó que en su Gobierno ya “no se permite” que agentes extranjeros “intervengan” en operativos.

Aun así, reconoció que Estados Unidos “tiene su derecho de actuar”.

“Hay una preocupación del Gobierno de Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100.000, por el consumo de estas drogas, que son muy peligrosas, y por eso tomaron esta decisión”, comentó.

El presidente recordó el operativo Rápido y Furioso con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes.

“Eso es una violación flagrante a nuestra soberanía y eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia”, advirtió.

El mandatario aún levanta polémica por su gestión de un operativo conocido como “El Culiacanazo”, en el que las fuerzas federales arrestaron a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, pero lo liberaron horas después por actos violentos del Cártel de Sinaloa.

El presidente insistió en que “sí” es prioridad para su Gobierno capturar al narcotraficante, pero defendió su decisión personal de liberarlo ese día ante el riesgo que corría la población civil en Culiacán.

“Si hicimos bien, si hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo”, contó.

López Obrador también recordó que el expresidente de EEUU Donald Trump amagó con enviar militares a México tras este acto y la matanza de la familia LeBaron en noviembre de 2019, cuando murieron nueve personas, la mayoría también de nacionalidad estadounidense, en un atentado en el norte del país.

“Hubo el ofrecimiento de que podían enviar fuerzas para la captura de responsables o de este hijo de Guzmán Loera y de los responsables de los asesinatos en Bavispe, y no lo permitimos, nos hicimos cargo nosotros, es nuestra responsabilidad”, dijo.