López Obrador envía iniciativa de reforma eléctrica a diputados mexicanos

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que envió al Congreso su iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, que pretende establecer que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 % del mercado.

“Se va a dar a conocer la iniciativa que se envió al Congreso para fortalecer a la CFE con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos”, informó el mandatario en su conferencia matutina, esta vez desde Cuernavaca, municipio del central estado de Morelos.

López Obrador aseguró que busca con esta reforma constitucional que “no haya aumentos por encima de la inflación” en este rubro.

“Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular”, remarcó.

CULPA AL PASADO

Como ha expresado desde que asumió el poder a finales de 2018, atribuyó las fallas en la actual CFE al pasado periodo “neoliberal”, que buscó beneficiar a empresas privadas.

“Las plantas de la CFE estaban subutilizadas de manera deliberada, querían que se arruinaran que se convirtieran en chatarra para que todo el mercado de la energía eléctrica fuera manejado por las empresas particulares, sobre todo extranjeras”, dijo el presidente.

CONTROL DEL MERCADO Y LITIO NACIONAL

“Con el neoliberalismo se inició una política de pillaje, de saqueo y venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista. Y nos saqueaban, como en la época colonial”, subrayó López Obrador.

Pero afirmó que esta época “ya se terminó” y se ha de “resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética”, impulsada por su predecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“No significa nacionalizar, ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad. Porque se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54 % del mercado”, apuntó el presidente.

El 46 % restante se va a conservar para las empresas particulares para que haya “una auténtica y una verdadera competencia”, agregó.

En esta misma iniciativa, continuó, se establece que “todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación”.

MÁS DETALLES

En su turno de palabra, el secretario de Gobernación, Adán Agusto López, indicó que la iniciativa de decreto modifica artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de nueve artículos transitorios.

Destacó que se buscará que la CFE sea un “organismo con personalidad jurídica propia”, desapareciendo sus subsidiarias o filiales.

También desaparecerían dos entes reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) – que hoy regula tarifas – pasará a formar parte de la CFE.

Y sobre el litio, considerado “estratégico”, insistió en que será propiedad de la nación, algo que no ocurrirá con otros minerales como el oro.

Dijo que hay ocho concesiones privadas de litio hasta la fecha que se mantendrán siempre y cuando se acredite que ya arrancó la exploración.

El pasado 1 de septiembre, durante su tercer informe de Gobierno, López Obrador anunció que presentaría en septiembre ante el Congreso una reforma constitucional para revertir las “privatizaciones” en el sector eléctrico.

Pero la coalición oficialista, liderada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ostenta la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará pactar con la oposición.

El presidente decidió presentar una reforma constitucional dado que sus leyes para dar prioridad a las energéticas públicas CFE y Pemex (Petróleos Mexicanos) se encuentran encalladas ante los tribunales por un alud de amparos de compañías privadas.