López Obrador garantiza precios de luz en México pese a “inquietud” en Asia

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó este viernes que no aumentarán los precios de la luz pese a la “inquietud” que existe entre Estados Unidos y China, y al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Estamos también cuidando que no aumente el precio de la luz, como está sucediendo, y lo lamentamos, en otros países. Ahora por la guerra de Rusia y Ucrania, por todo esto que también ojalá y se calme la inquietud en Asia”, dijo el mandatario durante una gira que realiza por el central estado mexicano de Tlaxcala.

El mandatario se refirió así a la situación que desató la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, lo que ha escalado la tensión con China.

Incluso el jueves, el mandatario mexicano pidió a los países acordar una tregua mundial de cinco años en las Naciones Unidas “para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos”, en particular la crisis derivada de la pandemia de covid-19, la inflación y la falta de crecimiento económico.

Este viernes, López Obrador recordó que en el país están subiendo los precios del gas y de la luz y, ante la llegada del invierno, no quieren que los pobladores padezcan lo que están viviendo otras naciones, por lo que aseguró que en el país no habrá problemas con la luz.

“Porque estamos fortaleciendo la CFE y también garantizarles que no va a aumentar el precio de la luz”, afirmó.

El mandatario refirió, como lo ha hecho ya en diversidad de ocasiones, que mantener los precios de la luz es posible gracias a que en su Gobierno no se permite la corrupción.

“No robar, no permitir la corrupción, porque eso es lo que más daña y eso era lo que impedía que nuestro pueblo saliera adelante, porque el Gobierno estaba al servicio del pueblo, era un facilitador de una minoría para hacer negocios ilícitos y para la corrupción, ahora no se permite la corrupción”, insistió.

Asimismo, dijo que la austeridad republicana permite que no haya lujos en el Gobierno, “que no haya sueldos elevadísimos, que no haya viáticos, que no haya aviones de lujo, que se cuide el presupuesto que es dinero del pueblo, que es dinero sagrado”, puntualizó.