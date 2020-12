López Obrador opina que “no hace falta” una reunión presencial con Biden

México, (EFE News).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó este lunes que “no hace falta” una reunión tras la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y defendió que “no hay nada que temer” sobre la relación de ambos países.

“No se trató eso. No hace falta. Es buena la relación. Esto va estar a cargo de los diplomáticos”, dijo el presidente mexicano en conferencia de prensa al ser preguntado si ha propuesto a Biden una reunión tras su investidura el 20 de enero.

La única vez que el presidente mexicano ha viajado al exterior fue en julio pasado, cuando se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca para poner en marcha el acuerdo comercial T-MEC.

López Obrador sostuvo este lunes que el nuevo embajador mexicano en Washington, Esteban Moctezuma, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el futuro secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, serán quienes establecerán “los lineamientos en política exterior”.

“No hay nada que temer. Son muy buenas las relaciones con el actual gobierno de Estados Unidos y no hay nada que indique ningún presagio de malas relaciones con el Gobierno que va a encabezar el presidente Biden”, expresó López Obrador, quien esperó más de 40 días para felicitar al demócrata por su victoria electoral.

López Obrador y Biden hablaron el sábado pasado por teléfono durante una media hora en la que abordaron principalmente la futura cooperación migratoria entre ambos países.

El mexicano aseguró este lunes que durante la conversación, que fue “fraterna” y “respetuosa”, hablaron del plan de desarrollo para Centroamérica que promueve México desde 2018 para crear empleos en la región y frenar la migración forzada.

“Hablamos sobre los temas de migración básicamente. Él tiene claro que debe apoyar a los países del Centroamérica y a México, sobre todo a los estados del sureste del país para que haya desarrollo y atender el fenómeno migratorio”, expresó López Obrador.

Señaló que ambos mandatarios tienen claro que, “la gente abandona sus lugares de origen por necesidad y no por gusto”, por ello coincidieron en “atender las causas”.

“Fue muy amistoso, de interés para los dos países. Nos importa mucho la situación de nuestros paisanos migrantes. Considero que va a ser muy buena la relación en ese sentido”, dijo López Obrador.

El presidente de México, quien presume de haber tenido una “buena relación” con Donald Trump, mandó la semana pasada una carta a Biden para felicitarlo pro su victoria una vez fue ratificado como presidente electo por el Colegio Electoral de Estados Unidos.

México endureció su política migratoria en 2019 ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas si no se reducía el flujo de caravanas migrantes.

