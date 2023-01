López Obrador pide a Biden insistir en la reforma migratoria para mexicanos

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que insista ante el Congreso estadounidense para aprobar una reforma migratoria que regularice a los millones de mexicanos que viven en ese país.

“Le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista (en la reforma migratoria), y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo, y por eso lo planteo, además le tengo plena confianza al presidente Biden”, declaró tras la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebró en Ciudad de México.

“Le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos”, añadió.

Lo hizo al finalizar la reunión trilateral con Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con motivo de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, donde el asunto migratorio fue uno de los temas principales de debate.

“El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud. Se llegaron a importantes acuerdos de los tres países en beneficio de nuestros pueblos”, manifestó López Obrador.

Una reforma migratoria para regular a los casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, de los que casi la mitad son de origen mexicano, ha sido una de las principales peticiones de López Obrador en lo que va de la administración de Biden.

Por otro lado, Estados Unidos anunció la semana pasada una nueva política migratoria por la cual se comprometió a acoger hasta 30.000 migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua al mes, siempre y cuando accedan al país por vía aérea.

De entrar por la frontera terrestre, los migrantes serán deportados a México.

“Celebramos que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio”, dijo López Obrador al ser preguntado al respecto.

Además, el presidente mexicano desmintió que tengan previsto crear un nuevo centro migratorio en el sureste del país.

En su discurso, Biden agradeció a López Obrador que México se haya comprometido a recibir a todos aquellos migrantes que no cumplan con los requisitos establecidos en la nueva política de Washington.

“Quiero agradecerle, señor presidente, por dar un paso adelante y recibir en México a aquellos que no sigan los caminos legales que hemos establecido, en vez de intentar cruzar la frontera entre nuestros países”, expresó.