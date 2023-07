López Obrador pide a Zuckerberg evitar la manipulación en su primer mensaje en Threads

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves al director ejecutivo de la tecnológica Meta, Mark Zuckerberg, que los “bots” y la manipulación no tengan cabida en su nueva red social, Threads.

“Un atento llamado al dueño de esta nueva red social: en cualquier empresa o Gobierno se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo; la eficacia y los principios. Ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de ‘bots'”, escribió el mandatario mexicano en su primer mensaje en dicha plataforma.

“Sería excepcional buscar un mecanismo, un filtro, para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación”, agregó.

López Obrador ya cuenta con cerca de 40.000 seguidores en Threads, que fue puesta en funcionamiento el pasado miércoles y cuyo objetivo es rivalizar con Twitter, que desde que fue comprada por el también dueño de la automovilística Tesla, Elon Musk, se ha vuelto caótico por los súbitos cambios de criterio y normas.

A su mensaje de estreno, López Obrador ha recibido más de 1.000 respuestas y cerca de 4.000 me gusta.

Pese a mantener una relación ambigua con las redes sociales, el mandatario se ha prodigado especialmente en dos: en Twitter, donde realiza numerosos anuncios gubernamentales y cuenta con 10 millones de seguidores, y Youtube, donde emite sus ruedas de prensa diarias y cuenta con 3,8 millones de adeptos.

El posicionamiento en redes fue, sin embargo, uno de los principales pilares que le permitieron ganar las elecciones presidenciales de 2018.

A lo largo de su sexenio, se ha referido a ellas como las “benditas redes sociales” y las ha considerado “un oasis en el desierto” y un lugar idóneo para ejercer la libertad de expresión.

“Una de las grandes contribuciones a la libertad en los últimos tiempos fue la creación de las benditas redes sociales. Con los ‘bots’, las noticias falsas, pero hay posibilidad para que millones puedan dar a conocer su punto de vista, antes no podían hacerlo”, dijo en su rueda de prensa matutina del pasado 18 de enero.

No obstante, también ha sido crítico con ellas, especialmente con Twitter, contra la que cargó con dureza por expulsar al expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y acusó al encargado de Política Pública para México y América Latina de la empresa, Hugo Rodríguez Nicolat, de fomentar la creación de “granjas y bots”.