López Obrador presentará protesta diplomática ante EEUU por financiar ONG

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que presentará una protesta diplomática ante Estados Unidos por supuestamente financiar a organizaciones no gubernamentales que atacan a su Administración.

“Vamos a hacer una protesta diplomática porque ayer salió la información de que el Gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México Evalúa, del grupo de (diario) Reforma”, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador cuestionó que el Gobierno estadounidense financie a esta organización porque, aseveró, “está en contra de un gobierno legal y legítimo, de un gobierno democrático”.

“¿Cómo va a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo”, acusó.

Además, el gobernante mexicano afirmó que Estados Unidos también otorga dinero a agrupaciones como Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, además de otras como el grupo de hackers Guacamaya, que han revelado información sobre corrupción y espionaje de su Gobierno.​

“Está muy raro pero, hipotéticamente, creo que eso tiene que ver con el extranjero y con agencias, pero yo no puedo hacer toda la investigación, ayúdenme ustedes (que) son mirones profesionales y hacen periodismo de investigación, lo que no se vale es que se cuelguen de estos hackeos que llevan a cabo agencias de gobiernos internacionales”, puntualizó.

En diversas ocasiones, López Obrador ha acusado a Washington de financiar a opositores de su Gobierno.

Incluso, en mayo de 2021 envió una carta diplomática a la embajada de ese país para quejarse por el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una organización que consideró “golpista” y “opositora”.

Desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente López Obrador ha criticado a “la llamada sociedad civil” que es crítica con su Gobierno y que ha cuestionado sus megaproyectos, como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas en el sureste del país, además de diversas decisiones políticas y los casos de corrupción de sus familiares.