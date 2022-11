López Obrador recibe al filósofo español Fernando Savater

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes en el Palacio Nacional al filósofo español Fernando Savater.

“Nos visitó en el Palacio Nacional Fernando Savater, quien ha escrito muchos libros, pero considero que los más conocidos son ‘Ética para Amador’ y ‘Política para Amador’. Lo acompañó su esposa Karen de Juan”, escribió en Twitter el mandatario junto con una foto en la que aparece él mismo, el filósofo y su mujer.

En su habitual conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, el presidente había ya informado esta mañana que se reuniría con Savater para desayunar.

“Ya me voy porque voy precisamente con un filósofo muy bueno, con Savater, vamos a desayunar”, mencionó escuetamente López Obrador justo al despedirse de los periodistas.

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le entregará el reconocimiento de las llaves de la ciudad al escritor.

Savater se encuentra en México debido a su participación en la 42 edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), que se clausuró el domingo pasado y donde presentó su libro “Solo integral: Una vuelta de tuerca a sus mejores ideas”, una recapitulación de artículos viejos y nuevos del español.

El filósofo, uno de los más reconocidos en España y América Latina, es conocido no solo por su obra, sino también por su vínculo con la política y sus -muchas veces polémicos- posicionamientos.

Recientemente, en Oaxaca, comentó que una democracia no puede funcionar con ignorantes, mensaje que fue apoyado y citado en Twitter por el expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006), opositor de López Obrador.