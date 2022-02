López Obrador recuerda la conquista al condenar invasión rusa en Ucrania

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó este viernes las diferentes “invasiones” padecidas por su país, como la conquista española, al ser cuestionado sobre su condena a la ofensiva rusa en Ucrania.

“Nos invadieron los españoles e impusieron un sistema colonial que dominó tres siglos nuestro país. Luego nos invadieron dos veces los franceses”, dijo el mandatario en su conferencia diaria, esta vez desde el municipio de Colima.

Cuestionado por la prensa en su rueda de prensa diaria, el presidente mexicano señaló que su país se apega a la Constitución, que promueve la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

A continuación, recordó que la historia del propio México se relaciona con la “no intervención” y a no participar en “decisiones” de otros países “en ningún terreno”.

“Que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a Gobiernos legal y legítimamente constituidos. Que no haya espionaje. Que se respete la soberanía de los pueblos”, agregó.

Y continuó: “Lo extremo en intervencionismo son las invasiones militares, que nosotros hemos padecido”, dijo.

Además de hablar de la conquista española y los intentos franceses por invadir el país, también habló de la invasión por parte de Estados Unidos a mediados del siglo XIX para quitarles “la mitad del territorio” y también en 1914.

“Por eso es la postura de México. Es ese fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo el presidente.

Explicó que recomendó al canciller, Marcelo Ebrard, que como “pie de página, se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar, cualquier invasión, de cualquier potencia”.

“Esa es la postura. En este caso de Rusia, pero lo mismo si se trata de China, o si se trata de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos”, agregó.

EXPLOSIONES EN KIEV

También este viernes, Ebrard informó a través de Twitter que la embajadora de México en Ucreania, Olga García, no pudo entrar en el edificio de la embajada debido a una explosión en el edificio contiguo.

“Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania”, añadió el canciller.

Tras semanas de gran tensión, Rusia desplegó un operativo militar en Ucrania este jueves.

México, que se había mostrado más cauto en un primer momento, condenó este jueves “enérgicamente” la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en palabras de Ebrard, quien a la vez que llamó al “cese inmediato” de los ataques.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó este viernes a los militares de Ucrania a tomar el poder y aseguró que con ellos “será más fácil llegar a un acuerdo” para poner fin a la operación militar rusa iniciada el jueves.