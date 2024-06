Lorenzo dice que Colombia fue justa ganadora en un “un partido de guerreros”

Houston (EE.UU.), (EFE).- Para el técnico Néstor Lorenzo, el partido de ayer lunes ante Paraguay fue un “partido de guerreros” y dijo que “Colombia fue justo merecedor del triunfo”.

“Fue un partido de guerreros. Sabemos que en Paraguay siempre son aguerridos, fue un partido muy disputado”, afirmó el entrenador argentino en la conferencia de prensa en Houston.

Y agregó: “No fue un partido perfecto y no dominamos todo el tiempo y es algo que va a pasar en esta Copa”.

“Gracias a Dios terminó 2-1. Estos partidos no son fáciles, son muy duros. Paraguay es un gran equipo se abrió en el primer tiempo, el segundo fue más parejo, pero fuimos justos merecedores del triunfo”.

También añadió que se va conforme con el resultado y con el equipo. “Siempre hay cosas que mejorar. Haremos un ‘feedback’ rápido para pensar en Costa Rica, pero yo me voy conforme”.

Elogió también la calidad de James Rodríguez. “James tiene un guante en el pie, la pone muy bien, te puede salir o no, y afortunadamente se nos dio”.

De Luis Díaz manifestó que siempre es clave para el equipo. “Yo estoy contento con Lucho, él siempre ha jugado así y le va bien. Lucho es un jugador que el ideal es ponerlo mano a mano con un contrario, a Lucho hay que dejarlo y disfrutarlo. Cuando la meta, va a ser el gol del triunfo seguramente”.

Otro jugador que elogió Lorenzo es Richard Ríos, de quien dijo “no ha llegado a su techo”.

Del campo de juego de NRG Stadium, Lorenzo expresó que en el descanso los jugadores se quejaron de que la pelota no corría y dio parte positivo sobre Jhon Lucumí, que salió golpeado pero dijo que no es grave.

Y ante el favoritismo de Colombia, reiteró: “Vamos partido a partido con humildad. El partido más importante ahora para nosotros es el próximo”.