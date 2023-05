Los 12 goles de Haaland dan 41,1 millones al City en la Champions

Madrid, (EFE).- Nadie marcó tantos goles, 35, tan rápido en la historia de la Liga de Campeones como Erling Haaland. Ni Lionel Messi ni Kyllian Mbappe ni Cristiano Ronaldo. Sus récords están en riesgo por el fenómeno descomunal del delantero noruego, goleador 12 veces esta temporada en el escaparate más deslumbrante y decisivo para dar 41,1 millones de ingresos directos del Manchester City, con el que reta este martes al Real Madrid.

Es una mina. De goles y de euros. Por su condición determinante, porque abrió el marcador, porque lo decidió, porque fue clave o porque impulsó la clasificación con sus tantos, ya sea en la fase de grupos, cuando marcó la diferencia en tres victorias; en los octavos de final, cuando anotó cinco de los ocho goles de la eliminatoria ante el Leipzig, concentrados en la vuelta; o en cuartos, cuando sumó dos dianas contra el Bayern. Millones rumbo al estadio Etihad.

A 2,8 millones de euros cada victoria en la primera fase, Haaland resolvió tres: el 0-4 al Sevilla, cuando marcó los dos primeros goles con los que sentenció el triunfo; el 2-1 al Borussia Dortmund, con otro; y el 5-0 al Copenhague, cuando rompió el marcador con un doblete. Son 8,4 millones en total. Sin ellas, el City no habría alcanzado los octavos, con el premio extra del pase de 9,6 millones de euros, tal y como está establecido por la UEFA.

El pase a cuartos sube el valor. Son 10,6 millones de euros. También lució Haaland. Después del 1-1 en Alemania contra el Leipzig, críticas incluidas en torno a la intrascendencia en ese choque del delantero, despertó con una voracidad imparable: marcó cinco de los siete goles de su equipo, en concreto los tres primeros, el quinto y el sexto, para lanzar al conjunto de Pep Guardiola a la siguiente ronda contra el Bayern Múnich.

Haaland nunca lo había ganado. Las semifinales, en juego. También 12,5 millones de euros. Marcó otros dos goles. Uno en la ida y otro en la vuelta. Compartió condición crucial en la eliminatoria con Rodri Hernández y Bernardo Silva, los otros goleadores ‘celestes’.

Más ingresos para el Manchester City, que completa su recaudación directa por resultados en esta edición de la Liga de Campeones (61,3 millones, a falta del resto de variables, como la parte de coeficientes y mercado televisivo) con el hecho de disputar la fase de grupos (15,64 millones de euros), con otro triunfo (un 3-1 al Sevilla, a 2,8 millones) sin Haaland, y sendos 0-0 (900.000 euros cada uno) con el Copenhague y el Borussia Dortmund.

La clasificación para la final significa 15,5 millones de euros más. Ser campeón, son 4,5 millones extra. Y jugar la Supercopa añade otros 3,5 millones.

Haaland costó 60 millones de euros al City. Con sus goles, con los 41,1 millones de euros generados por sus actuaciones en esta edición de la Liga de Campeones, ha cubierto un 68 por ciento de su precio de traspaso sólo con los ingresos que le ha reportado en sus primeros ocho partidos en la Liga de Campeones.

81,2 MILLONES DE EUROS ENTRE EL SALZBURGO, EL DORTMUND Y EL CITY

Quiere más Haaland, goleador en 35 ocasiones en 27 encuentros en la Liga de Campeones, desde su debut el 17 de septiembre de 2019 con tres goles en el 6-2 de su entonces equipo, el Salzburgo, sobre el Genk… Definitivo para un total de 60,7 millones de euros de ingresos entre los tres clubes con los que ha disputado la competición y promotor de hasta 81,2 millones de euros, con su contribución goleadora, fueran o no decisivos para vencer.

Al Salzburgo, con el que jugó el torneo en 2019-20, con ocho tantos en seis encuentros (no superó la fase de grupos) le aportó 6,3 millones de euros, 3,6 con él como factor indispensable. Al Borussia Dortmund, en enero de aquel curso más 2020-21 y 2021-22, con quince en trece choques, le dio 16 millones de euros de forma decisiva que se amplían hasta 33,7 si se cuentan sus aciertos, más allá de desnivelar o no el marcador.

Con 22 años y 272 días, en el último duelo de los cuartos de final contra el Bayern, rebasó a Kylian Mbappe como el futbolista más joven en anotar 35 goles en la Liga de Campeones. El internacional francés lo había hecho con 23 años y 260 días. También superó a Ruud Van Nistelrooy en rapidez en marcar tal cantidad de goles. La leyenda neerlandesa, que jugó para el Real Madrid o el Manchester United, lo hizo en 42 partidos. Él lo ha hecho en 27.

Goleador en 22 ocasiones con la izquierda, en nueve con la derecha y en cuatro con la cabeza, con cuatro de esos 35 tantos desde el punto de penalti, ha batido la portería contraria 18 veces en el primer tiempo y 17 en el segundo. Es, por ahora, el goleador número 22 de la historia de la competición. En el horizonte está Cristiano: 141 goles.

Iñaki Dufour