Los 4Aces de Dustin Johnson se llevan el torneo por equipos del LIV Miami

Miami (EE.UU.), (EFE).- Dustin Johnson y sus 4Aces ganaron el torneo por equipos del LIV Golf de Miami, en una apretada batalla con los Push de Cameron Smith, que terminó como el mejor individualmente con una tarjeta de ocho golpes bajo par.

El equilibrio de equipo de los 4Aces con todos sus integrantes cerrando su recorrido con golpes bajo par contrastó con lo ofrecido por los Push, donde Cameron Smith equilibró las tarjetas de sus compañeros con una magnífica actuación.

La definición del torneo fue emocionante, con únicamente un golpe de diferencia entre 4Aces y Punch llegaban Dustin Johnson y Cameron Smith al último hoyo, los dos capitanes se la jugaban en el dieciocho cara a cara.

En lo que Johnson y Smith caminaban hacia el green, fueron dos ‘actores secundarios’ los que cambiaban el escenario, por un lado Marc Leishman, maquillaba su mala tarde terminando su recorrido con un birdie que ponía el general igualado a seis golpes bajo par.

A su vez, Patrick Reed culminaba su recorrido en el hoyo dos con un birdie que devolvía un golpe de ventaja (-7) a los 4Aces.

Todos los recorridos habían terminado excepto Dustin Johnson y Cameron Smith, de ellos dependía el triunfo final. Un mal ‘approach’ del australiano le obligaba a atacar el ‘green’ desde el ‘rough’ entre el público, lo solventó muy bien dejando la bola a apenas un metro del hoyo.

Cameron Smith cerraba con el ‘putt’ a la perfección con el par del hoyo y una tarjeta de siete golpes bajo par. Le pasaba la presión a Dustin Johnson, con un ‘putt’ de tan solo un metro que solventó sin problemas para darle el primer puesto a su equipo, los 4Aces.

Los 4Aces se embolsan un premio colectivo de 16 millones de dólares, cuatro para cada jugador, mientras que los Punch, con su segundo puesto, obtienen la mitad, ocho millones de dólares para el equipo, dos para cada golfista.

Pese a la victoria, no tuvo un buen inicio de jornada Dustin Johnson con ‘bogeys’ en el seis y en el nueve, aunque logró maquillarlo en la segunda parte de su recorrido firmando ‘birdies’ en el once, quince y dieciséis. Estos hoyos terminaron por ser decisivos para el triunfo final de los 4Aces.

Cameron Smith completó una tarjeta con siete golpes bajo par y fue la sensación de la última jornada del torneo por equipos del LIV Golf, mantuvo a su equipo, los Punch, pese a la escasa aportación de su compañero Marc Leishman en la mayor parte de la tarde.

El australiano no había jugado nunca en el Trump National antes de este fin de semana, lo acusó en la jornada del viernes en su duelo ante Mickelson, pero con el paso de los días ha sabido cómo afrontarlo perfectamente.

En su recorrido de este domingo firmó ocho ‘birdies’ y, pese a no tratarse de un duelo directo, su pareja de juego del día, Dustin Johnson, contrastó mucho con su tarjeta y únicamente pudo igualar con el australiano en los ‘birdies’ del siete, el once, el quince y el dieciséis.

Este último, fue un ‘putt’ largo de unos ocho metros de Dustin Johnson que pudo ser el único hoyo en el que ganara a Cameron Smith, pero en su turno el australiano lo completó también con un ‘birdie’ en su segundo golpe.

Entre los demás capitanes, el sudafricano Louis Oosthuizen firmó una tarjeta de un golpe bajo par, con cuatro ‘birdies’ y tres ‘bogeys’. Su equipo, los Stinger, se vieron muy hipotecados por la mala actuación de Brandon Grace con ocho golpes sobre el par del campo.

Cayeron muy temprano en sus opciones de victoria los Stinger, al igual que los Smash de Koepka. Su pelea pasaba a ser directamente la pelea por el tercer puesto del podio y obtener, por lo tanto, dos millones de dólares más.

En los Smash todos terminaron con tarjetas sobre el par del campo excepto Jason Kokrak que terminó en -4. Mala aportación de los dos hermanos Koepka, dos sobre par para Brooks y tres para Chase, Peter Uihlein culminaría con +3.

El circuito LIV Golf cierra su temporada 2022 con este torneo en Miami, la primera de su historia, y prepara ya la siguiente del año 2023 que podría contar con 14 torneos entre los meses de febrero y septiembre.

