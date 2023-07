Los 580 cromos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda llegan a 50 países

Madrid, (EFE):- La colección tiene 580 cromos. Aparecen las 32 selecciones. Figuran 16 jugadoras de cada equipo de fútbol femenino que acuden al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El pack de 50 cromos y el álbum cuesta 54€. Los cromos se pueden escanear para ampliar el contenido. Panini sigue en la ola del fútbol femenino y tras el lanzamiento de la colección de la Liga F muestra su quinta colección femenina internacional.

Panini ha lanzado la nueva colección del Mundial Femenino y los cromos de la selección española en apoyo a las internacionales de cara al campeonato mundialista de este verano. Esta es la quinta colección femenina internacional que sacan. Ya apostaron anteriormente por La Roja en: el Mundial de Canadá 2015, el Mundial de Francia 2019 y las Eurocopas de Países Bajos 2017 e Inglaterra 2022.

“Nosotros apostamos por muchas cosas, no solo por el fútbol. Somos los primeros que hemos publicado una colección oficial basada en el campeonato nacional femenino (La Liga F). No es nada nuevo que apostemos por el fútbol femenino. Siempre estamos atentos a las cosas que pueden ser interesantes para los coleccionistas”, agregó Lluís Torrent, director general de Panini.

Los coleccionistas demandan este tipo de contenido cada vez más. Los niños y niñas en edad escolar son los que más lo solicitan, aunque también hay adultos que lo consumen: “Esta colección les da difusión de alguna manera a las jugadoras. Ellas están encantadas de salir en el álbum”, confesó Torrent.

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que dará comienzo el 20 de julio y terminará el 20 de agosto con la final del campeonato, es la edición con más selecciones de la historia. Oceanía se teñirá de color con la equipación de 32 selecciones diferentes, de las cuales 8 debutarán en la competición: Portugal, República de Irlanda, Vietnam, Filipinas, Haití, Panamá, Zambia y Marruecos. Aunque solo 16 jugadoras de cada uno de los equipos forman parte de la colección.

“Tenemos que estar en el mercado con bastante antelación. La lista de las 16 jugadoras de cada una de las selecciones se cerró el 30 de marzo, trabajamos con cierta anticipación. Además, al ser una colección de 580 cromos se hace largo terminarla. Si en vez de 16 jugadoras incluyéramos a las 30 sería más difícil de completar”, explicó Torrent.

En el caso de la selección española, la lista de jugadoras ha estado en el aire hasta el último momento, debido al problema de “las 15” que solicitaron no ir convocadas con la selección hasta que no se realizarán cambios en el equipo: “A pesar de eso, de las 16 jugadoras que aparecen en el álbum 14 están concentradas en Las Rozas”, justificó.

En este caso las 16 escogidas por el equipo de Panini han sido: Misa Rodríguez, Enith Salón, Olga Carmona, Ivana Andrés, Irene Guerrero, Athenea del Castillo, Claudia Zornoza, Maite Oroz, Esther González, Salma Paralluelo, Teresa Abelleira, Alba Guerrero, Marta Cardona, Jennifer Hermoso. Así como dos jugadoras que definitivamente no acudirán a la cita mundialista: Sheila García, por lesión y María Méndez, que no fue convocada.

La decisión sobre qué jugadoras salen en el álbum: “La toma un equipo especializado en temas futbolísticos. Siguen los datos de las jugadoras en los partidos que se han jugado. Son datos técnicos que están en el secreto del sumario de nuestro equipo de fútbol. El resto de jugadoras aparecerán en la Revista Jugón que lanzaremos el 1 de julio”, aseguró Torrent.

Las ventas de cromos y álbumes se desconocen por el momento, pero dependerá de cómo funcione el Mundial: “Yo creo que se va a seguir más esta Copa del Mundo. El fútbol está creciendo y cada vez hay más aficionados que lo ven también por televisión”, explicó el director general de Panini.

La colección está disponible en 50 países y se puede pedir por internet en 25 países aparte de España : Albania, Arabia Saudí, Argentina, Bolivia, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Honduras, India, Macedonia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Singapur, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

