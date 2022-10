Los 6 mitos del tatuaje que debes saber antes de hacerte uno

La red de servicios de atención médica, OSDE, señala los 6 mitos sobre tatuajes

NotiPress.- Según un artículo del portal EMR, un tatuaje es un fenómeno naciente de la moda que está atrayendo a millones de adultos jóvenes millennials y la generación Z. Esto porque el arte de los tattoos ha tenido un alza notable en las décadas más recientes dado el incremento del nivel de vida de los jóvenes consumidores y la veloz modernización. Por lo anterior, la aceptación de dicho arte ha traído consigo una elevación de los ingresos disponibles de los consumidores fomentando el mercado de tatuajes de América Latina.

La red de servicios de atención médica de Argentina OSDE señaló que el arte del tatuaje es un procedimiento muy común hoy en día, pero no siempre está bien visto debido a las falsas creencias o la falta de información. Por ello, NotiPress recopiló los seis mitos de los tatuajes que debes conocer antes de realizarte uno.

Cualquiera se puede tatuar es el primer mito: en realidad el tatuarse es un método no indicado para personas embarazadas o menores de edad. Así también para personas a desarrollar lunares, queloides, lesiones pigmentadas o alteraciones en la coagulación. Tampoco es adecuado para personas que presenten padecimientos de dermatitis infecciosa como rubéola o escarlatina que se realicen un tatuaje. Igualmente, existen enfermedades que requieren una consulta médica preliminar para poder hacerse dicho método como la hepatitis, diabetes, hemofilia y el VIH.

El segundo mito es que es más seguro hacerse un tatuaje temporal: los diseños de henna negra podrían no ser buenos para la salud. En este sentido, las personas que los elaboran podrían adulterar la henna con aditivos para aumentar su coloración y durabilidad, generando sensibilidad en la piel o dermatitis, sobre todo en niños.

Otro tercer mito es que las personas con tatuajes no pueden donar sangre: se debe a un prejuicio que señalaba a quienes poseían un tatuaje como personas enfermas. No obstante, la única medida a considerar antes de donar sangre es esperar un año después de la realización del tatuaje, según la OSDE.

Sobre la duda de si se puede realizar una resonancia magnética teniendo tatuajes se debe tomar en cuenta: las tintas para elaborar un tatuaje no contienen metales. Las tintas para realizar dicho procedimiento son de una calidad superior a las que utilizaban hace más de dos décadas, por ello tener tatuajes no supondría un problema para realizarse el procedimiento.

Los tatuajes no se pueden borrar es el quinto mito: existen procedimientos costosos para borrar definitivamente un tatuaje como el láser y la energía lumínica. En estos procedimientos, al realizarlos, la piel vuelve a su estado original y en algunos otros casos es más difícil la restitución por el tipo de tinta que se utilizó. En ese sentido, a la hora de realizarse un tatuaje, hay que hacerlo con plena seguridad, especificó la OSDE.

Uno de los mitos más mediáticos es que los tatuajes de colores son más nocivos: en realidad ningún tipo de tinta genera un peligro en la salud. Lo único a tomar en cuenta es que si desea eliminarlo, el proceso será mayormente complejo y el estado de la piel no volverá al todo original.

Ante tal escenario, la red concluyó con la recomendación de tomar algunas medidas antes de realizarse un tatuaje, por ejemplo, verificar el profesionalismo de quien realiza los tatuajes. Igualmente, que la persona que realice el procedimiento tenga la vacuna antitetánica actualizada. Con ello, al tomar la decisión de realizarse algún tatuaje debe adoptar los cuidados necesarios durante los días siguientes al procedimiento.