Los Angeles Azules cierran 2020 con otro logro histórico

A unos meses de convertirse en la primera agrupación mexicana en rebasar un billón de reproducciones en YouTube con el video de “Nunca es suficiente” Feat. Natalia Lafourcade, Los Ángeles Azules terminan el año alcanzando nuevamente esta cifra, ahora con “Mis sentimientos” Feat. Ximena Sariñana. “Queremos dar un reconocimiento muy especial a Ximena Sariñana, al maestro Odilón Chávez y a Seitrack. Estamos muy contentos y orgullosos de haber alcanzado mil millones de vistas con nuestro video de ‘Mis sentimientos’. Gracias a todo el público y a nuestros fans por todo el apoyo que nos han dado desde la salida del disco y también un reconocimiento especial a la sinfónica que nos acompañó en esta travesía. Mil gracias a todos por este logro. ‘De Iztapalapa para el mundo’”. – Los Ángeles Azules “Jamás me imaginé que esta colaboración iba a ser tan importante para mi carrera. Estoy tremendamente agradecida con Los Ángeles Azules, Camilo, Toy y Seitrack por pensar en mí para formar parte de su historia”.- Ximena Sariñana “Mis sentimientos” Feat. Ximena Sariñana formó parte del exitoso disco Cómo te voy a Olvidar Edición de Súper Lujo (2014), el cual mantuvo la primera posición en ventas por 6 años consecutivos en México, y está certificado como Doble Diamante y Triple Platino. Con este disco, el mundo vio nacer la Cumbia Sinfónica. La canción es de la autoría de Jorge Mejía Avante y los arreglos sinfónicos del maestro Odilón Chávez. El video fue grabado en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México. Los Ángeles Azules son el único artista mexicano con dos videos que rebasan los mil millones de reproducciones, formando parte del selecto grupo “One Billion Views Club”, un hito insólito en el mundo de la cumbia. OTROS LOGROS DE “MIS SENTIMIENTOS” FEAT. XIMENA SARIÑANA · Más de 110 millones de reproducciones en Spotify · Más de 10 millones de reproducciones en Apple Music · Ha estado en el Top 200 de más de 10 países · #1 de música mexicana en Apple en más de 30 países · El sencillo tiene certificación de Platino · Con este tema, y acompañados de Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules pisaron por primera vez el escenario de los Latin Grammy, en 2019. El billón de reproducciones del video de “Mis Sentimientos” Feat. Ximena Sariñana se suma a otros grandes éxitos de Los Ángeles Azules: · En agosto de 2020 lanzaron su muy esperado álbum De Buenos Aires Para el Mundo el cual debutó en el #8 de la lista de Álbumes Regionales Mexicanos en Billboard, siendo este su 12avo álbum en ingresar al Top 10 del prestigioso listado. · De Buenos Aires Para el Mundo acumuló más de 640 millones de reproducciones a través de plataformas digitales antes del lanzamiento del álbum completo, gracias a sus primeros sencillos: “Acaríñame” Feat. Julieta Venegas, Juan Ingaramo y Jay de la Cueva, “20 rosas” Feat. Américo y Jay de la Cueva, “Y la hice llorar” Feat. Abel Pintos, “La cumbia del infinito” Feat. Pablo Lescano, “Las maravillas de la vida” Feat. Lali y “Cómo te voy a olvidar” Feat. Vicentico. Juntos, los videos de estos temas han rebasado los 150 millones de views. · La edición argentina de la revista Billboard los distinguió como La Banda de Iberoamérica 2020. · Obtuvieron el Latin Billboard 2020 a Canción Regional Mexicana del año por su hit, “Nunca es suficiente” Feat. Natalia Lafourcade. · En el Top 200 de México de Spotify, los hermanos Mejía Avante cuentan con nueve temas, entre ellos “Amor a primera vista” Feat. Belinda, Horacio Palencia y Lalo Ebratt, “Mis sentimientos”, “Cómo te voy a olvidar” y “El listón de tu pelo”, entre otras. · Han realizado más de 600 shows Sold Out a lo largo de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Estados Unidos, entre muchos otros. · Esto sí es Cumbia US Tour rompió récord de asistencia con 25 Sold Out. · En los Premios de la Radio resultaron ganadores de la categoría Colaboración del Año, gracias a “Amor a primera vista”. · Se coronaron con el premio Artista Cumbia Más Escuchado en la primera edición de los Spotify Awards en la Ciudad de México, siendo tendencia en redes sociales. · La legendaria agrupación acumula 16 shows Sold Out en el Auditorio Nacional. · Han hecho historia al ser invitados a importantes festivales a nivel internacional, como el Vive Latino, Coachella, en donde se convirtieron en el primer grupo de música tropical en ser parte de este evento; y Tropicalia Fest, en el que se presentaron en el mismo escenario que Morrissey. · Tienen más 7,200 millones de reproducciones en plataformas de video y superan en reproducciones totales a otros importantes artistas internacionales como AC/DC, Britney Spears, Black Eyed Peas, Backstreet Boys, Kanye West, Harry Styles, Metallica y Ricky Martin. · Con más de una docena de videos que superan los 100 millones de reproducciones en YouTube, Los Ángeles Azules se han mantenido en el top 20 de artistas en México durante más de 222 semanas. · En Vevo, Los Ángeles Azules se destacan como uno de los artistas más vistos en la última década en América Latina. · De Plaza en Plaza (2016) ha sido certificado Triple Platino. · Esto sí es Cumbia (2019) es Doble Platino + Oro y el tercer disco más vendido del año. · “Amor a Primera Vista” (2019) se ubicó en el primer lugar del ranking de Monitor Latino por 10 semanas consecutivas, alcanzando el #3 en el Top 200 de Shazam México, #7 en el Top 200 de Spotify México y obteniendo más de 500 M de reproducciones en YouTube. · Los Ángeles Azules, considerados los creadores de la Cumbia Sinfónica, son los mayores exponentes del género a nivel mundial.