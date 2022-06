Los Ángeles celebran por Vela, el “mejor jugador de la historia del club”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Ángeles FC hizo oficial la renovación de contrato del mexicano Carlos Vela, quien firmó un acuerdo hasta 2023, y el director general del equipo, John Thorrington, celebró el acuerdo al definir al media punta como “el mejor jugador de la historia del club”.

“Todos sabéis lo que significa para LAFC, para Los Ángeles y para la MLS. Estará con nosotros al menos un par de temporadas (el club confirmó un contrato hasta 2023), quizás más. Es algo que siempre deseamos”, dijo Thorrington en una rueda de prensa organizada en ocasión de la formalización del acuerdo.

“Para mí Carlos ha sido el mejor jugador de esta liga por mucho tiempo y seguirá dando una gran aportación a este club y a la ciudad. Creemos que Carlos nos ayudará a ganar trofeos aquí en LA”, prosiguió.

Thorrington, que en su carrera de jugador tuvo experiencias en Manchester United y en Bayer Leverkusen, entre otros, contó además una anécdota sobre cómo recibió la plantilla la noticia de la renovación de Vela.

“Cuando anuncié al grupo que Carlos había renovado, hubo una ovación. Lidera con el ejemplo y es el mejor jugador que hemos tenido en nuestra historia”, dijo.

“No me sorprende que tengamos este acuerdo. Continuar nuestra relación era el objetivo de ambos. Carlos está contento aquí, los entrenadores tienen mucha fe en lo que Carlos nos puede dar”, añadió.

Destacó el peso que Vela tiene en el vestuario no solo en el campo, sino también por el ejemplo que representa por su profesionalidad.

Con la renovación de Vela y los fichajes de Giorgio Chiellini y del galés Gareth Bale, LAFC armó un equipo decidido a pelear por todo.

“Queremos ganar, este es nuestro objetivo. Estos fichajes deben completar un grupo en el que ya creíamos. Lo que teníamos es la base, y nos preguntábamos qué podíamos añadir para triunfar, para ganar a los Galaxy, al Club América. Nuestros objetivos no cambian”, aseguró.

MVP de la MLS en 2019, Vela juega en LAFC desde la temporada 2018 y logró en 2019 el Botín de Oro de la liga al anotar 34 goles en 31 partidos.

CARLOS VELA: “QUIERO DISFRUTAR EN LOS ANGELES HASTA EL FINAL DE MI CARRERA”

El mexicano Carlos Vela aseguró este martes, tras renovar su contrato con Los Ángeles FC hasta 2023, que le gustaría “disfrutar” en el equipo angelino “hasta el final” de su carrera.

“Dije a los chicos, quiero seguir estando aquí y quiero ganar trofeos. Quiero seguir disfrutando aquí hasta el final de mi carrera”, afirmó Vela en una rueda de prensa organizada tras el anuncio de su renovación de contrato.

Jugador del LAFC desde 2017, Vela aseguró que se siente muy cómodo viviendo en Los Ángeles y que le alegra representar a México en California.

“Es una ciudad donde me recibieron de una manera increíble, me hicieron sentir como en mi casa, como en México. Tanto paisano te hace las cosas muy fáciles. Los Ángeles me encanta, mi familia está feliz aquí. Seguramente pasaremos muchos años viviendo aquí. Para mí es un orgullo representar a México en Los Ángeles”, dijo.

Su contrato expiraba el 30 de junio y Vela reconoció que recibió propuestas de México, aunque regresar a su país no era su primer interés.

“Tuve alguna oferta, hablé con algunas personas de equipos de México, pero mi primera opción era quedarme en Los Ángeles. Mi segunda opción era mirar opciones en Europa”, informó.

Y reiteró que su etapa en la selección mexicana ya se acabó: “No, ya lo dije, les toca a los jóvenes, les toca a otras personas estar en el Mundial. Desde aquí apoyarlos, espero que podamos llegar a ese quinto, sexto o séptimo partido que tanto queremos los mexicanos”, afirmó.

Vela lidera a un equipo que se reforzó recientemente con estrellas como Giorgio Chiellini, excapitán del Juventus y de la selección italiana, o el galés Gareth Bale, cinco veces campeón de Europa con el Real Madrid.

“Esto (su renovación) venía de antes (de Chiellini y Bale). Quería seguir disfrutando de Los Ángeles. Y esos refuerzos hacen que aún nos ilusionemos más. Si ya de por sí teníamos opciones, ahora aún más. Es bueno, pero también es una presión que tenemos que saber llevar”, consideró.

“Chiellini y Bale son un ejemplo para todos. Viendo a ellos trabajar, uno no tiene excusa para no hacerlo. En esa escala, yo estoy allí también”, dijo.