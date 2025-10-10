Los Ángeles considera declarar estado de emergencia debido a las redadas de ICE

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).-La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción para declarar estado de emergencia en respuesta a las redadas federales de inmigración.

“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (…) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes”, dijo la supervisora ​​Lindsey P. Horvath, una de las impulsoras de la moción, en un comunicado.

La declaración de emergencia se someterá a aprobación el 14 de octubre. De ser aprobada, facultaría al Condado para acelerar la contratación de personal, la adquisición de recursos y la firma de contratos; solicitar asistencia financiera adicional y cooperación interinstitucional; y tomar todas las medidas necesarias para apoyar y estabilizar a las comunidades afectadas.

La posible medida también abriría la puerta a nuevas protecciones para los inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos por las redadas migratorias.

En paralelo, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.

El Condado de Los Ángeles se ha visto fuertemente afectado desde junio debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han detenido a miles de personas, y han generado miedo entre las comunidades inmigrantes.