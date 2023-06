Los Angeles FC recibe a los Sounders en lo más alto del Oeste en la MLS

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela, líder empatado con el Saint Louis, recibirá este miércoles a los Seattle Sounders, segundos, en un cruce en lo más alto del Oeste de la MLS estadounidense.

El equipo angelino, vigente campeón, se repuso este fin de semana después de tres partidos sin victoria con un trabajado triunfo por 2-1 en el campo del Sporting Kansas City y se cita con unos Sounders en apuros, que solo ganaron uno de sus últimos seis encuentros.

Vela fue el protagonista del último triunfo de Los Angeles FC al anotar el definitivo 2-1 en el minuto 88 y devolvió entusiasmo al conjunto angelino, que había pagado en las últimas semanas el disgusto por la final de la Liga de Campeones de Concacaf perdida contra el León mexicano.

A los angelinos les esperan unos Sounders que, pese a frenar con solo cinco puntos en las últimas seis jornadas, están a un solo punto de la pareja de líderes.

El Saint Louis, que tiene los mismos puntos que Los Angeles FC, pero con un partido más, recibirá este miércoles al Real Salt Lake.

El San José Earthquakes, cuarto clasificado, se medirá en casa con el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera, sexto, que viene jugando un gran fútbol tras la última temporada vivida lejos de los focos.

DERBI TEXANO AUSTIN-DALLAS

También destaca el derbi texano entre el Dallas, quinto clasificado, y el Austin del argentino Sebastián Driussi, duodécimo, que sigue sin encontrar continuidad este año tras ser semifinalista el curso pasado.

En el Este, el Cincinnati del argentino Luciano Acosta sigue siendo el líder con cinco puntos de ventaja sobre el Nashville.

Tanto Cincinnati como Nashville tendrán choques contra clubes canadienses. Los primeros se enfrentarán al Toronto, mientras que los segundos jugarán contra el Montreal.

En la lucha por los ‘playoffs’, el Atlanta United del argentino Thiago Almada se medirá con el New York City, mientras que el Philadelphia Union, finalista el año pasado, visitará al Orlando City.

PENDIENTES DE MESSI

No jugará la jornada entre semana el Inter Miami, colista del Este y hundido con una racha de seis derrotas consecutivas.

Sin embargo, en Miami el entusiasmo sigue al máximo por la inminente llegada del argentino Lionel Messi, que podrá incorporarse a la plantilla a partir del próximo 5 de julio.

Es posible que el exjugador del Barcelona y del París Saint Germain debute el 21 de julio en un partido de la Leagues Cup contra el Cruz Azul en el DVR PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Mientras, Jorge Mas, dueño del Inter Miami, aseguró que su club planea fichar entre “tres y cinco” jugadores este verano para acompañar a Messi.

“Nos hemos estado preparando para la llegada de Messi en 2023, y dejamos una enorme cantidad de flexibilidad en las cuentas. Haremos más fichajes este verano, más de los que la gente espera. No tenemos que revolucionar la plantilla, pero puedo decir que haremos potencialmente entre tres y cinco fichajes”, dijo Mas en una entrevista publicada por el diario Miami Herald.

Messi, que anunció su fichaje por el Inter Miami tras no renovar su contrato con el París Saint Germain, ganará entre 50 y 60 millones de dólares anuales en la MLS, excluidos los ingresos extra generados por las participaciones que recibirá en Adidas, patrocinador de camiseta de la liga, y Apple TV, que transmite todos los partidos ligueros en el ‘MLS Season Pass’, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por el diario de Florida.