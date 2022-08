Los Angeles FC y Austin, duelo por todo lo alto en el Oeste de la MLS

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Los Angeles FC (LAFC) de Carlos Vela, primero del Oeste, y Austin, segundo de esa misma conferencia, se miden este viernes en el partido más atractivo de la jornada 27 de la MLS.

Con 57 puntos, LAFC, reforzado este verano por Gareth Bale y Giorgio Chiellini, es el mejor equipo de la MLS (ya está clasificado para los ‘playoffs’) y le saca 9 puntos a un Austin en el que destaca el argentino Sebastián Driussi, máximo goleador de la liga con 18 tantos.

Este encuentro, que se disputará en Austin, será uno de los dos partidos que se disputarán el viernes junto al duelo entre Portland Timbers y Seattle Sounders.

Por su parte, LA Galaxy del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández cerrará la jornada el domingo con su encuentro fuera de casa frente al New England Revolution.

En el Este, el líder de esa conferencia, Philadelphia Union, recibirá al Colorado Rapids.

A la caza del conjunto de Filadelfia continúan Montreal, que visitará el campo de los Chicago Fire; y New York City, que se enfrentará a domicilio al Orlando City.

En el Este también sobresale el partido entre New York Red Bulls e Inter Miami del argentino Gonzalo Higuaín.

Por último, el colombiano “Cucho” Hernández, que lleva ocho goles en nueve partidos en la MLS, se medirá con sus Columbus Crew al Cincinnati.

PROGRAMA DE LA JORNADA:

– Viernes 26 de agosto:

Austin – LAFC

Portland Timbers – Seattle Sounders

– Sábado 27 de agosto:

Minnesota United – Houston Dynamo

Charlotte – Toronto

New York Red Bulls – Inter Miami

Cincinnati – Columbus Crew

Philadelphia Union – Colorado Rapids

Chicago Fire – Montreal

Sporting Kansas City – San Jose Earthquakes

Dallas – Real Salt Lake

Vancouver Whitecaps – Nashville

– Domingo 28 de agosto:

Atlanta United – DC United

Orlando City – New York City

New England Revolution – LA Galaxy.