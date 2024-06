Los Ángeles Negros rendirán homenaje a su fundador con canciones nunca antes tocadas

México, (Notistarz/AMEXI).- La agrupación chilena Los Ángeles Negros rinde homenaje a su fundador Mario Gutiérrez con un concierto previsto para este 23 de junio en el Teatro Metropólitan, que incluirá canciones que nunca han sido tocadas en vivo.

Este show se realiza en el marco de la gira “Guitarra Suena Otra Vez” con grandes invitados, a donde acercarán a su vasta audiencia su música llena de sentimientos y éxitos, tras 57 años de trayectoria ininterrumpida.

Para la cita de este domingo, la agrupación contará con Miguel María y Elbert Moguel de Los Strwcks como los artistas invitados de la noche, además de sorpresas para sus seguidores.

Jaziel Muñoz, uno de los vocalistas de la agrupación indicó a AMEXI que ofrecerán un show lleno de nostalgia en el recordarán a Mario Gutiérrez, quien falleció el 20 de enero de 2021, e incluirán nuevos arreglos y canciones.

“Es el mismo (show), la misma gira nada más que con diferentes arreglos, con músicos diferentes también, con la sinfónica y con canciones que estamos incluyendo que no hemos incluido el año pasado, y son temas que de hecho no se han tocado ni con nosotros como vocalistas y tampoco músicos no se han tocado estas canciones hasta ahora”, expresó.

El cantante indicó que esperan ofrecer un concierto lleno de emociones, además de que las interpretaciones irán cambiando, incluso dijo que habrá canciones que los hará recordar la época de los sesentas.

“Sí va a ser muy sentimental, empezamos con una canción que ya todo el mundo conoce y de ahí seguimos ya con los éxitos, después vamos a meter unas canciones que no hemos tocado; ya en el sinfónico vamos a ir intercalando el estilo clásico y también lo sinfónico para que la gente no se aburra con lo mismo”.

“Será un concierto lleno de mucha magia lleno de muchas tristezas porque son muy sentimentales lleno de mucha alegría también tenemos canciones muy emotivas y también otras que seguramente harán remontarse a los años sesenta y tantos”.

