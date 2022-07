Los Ángeles viaja a Nashville con la duda de los debuts de Bale y Chiellini

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Con los debuts todavía pendientes de Gareth Bale y Giorgio Chiellini, Los Ángeles FC viaja a Nashville este fin de semana en uno de los puntos más destacados de la nueva jornada de la MLS.

Tras descansar en la jornada especial entre semana que se disputó el martes y el miércoles, el equipo angelino vuelve al torneo después de haber perdido el liderato de la Conferencia Oeste en favor del Austin.

LAFC tiene 39 puntos, uno menos que el Austin, pero también ha jugado un partido menos que el conjunto texano.

El equipo de Vela tendrá una salida muy complicada el domingo puesto que se medirá al Nashville, que marcha tercero en el Oeste y que solo ha perdido un encuentro en su campo en lo que va de temporada.

Después de su presentación oficial celebrada este lunes, Bale podría debutar con LAFC en su encuentro contra el Nashville.

También podría estrenarse el italiano Giorgio Chiellini, que ya fue convocado para el partido contra el LA Galaxy de la semana pasada pero que no llegó a pisar el campo.

La jornada 21 de la MLS comenzará el sábado con un duelo de rivalidad canadiense entre el Montreal, que ha perdido fuerza en el Este con dos derrotas seguidas, y el Toronto, que va penúltimo en esa misma conferencia.

Ese mismo día, Philadelphia Union, líder del Este, recibirá a New England Revolution mientras que Austin, al frente del Oeste, se desplazará a Dallas en un enfrentamiento de rivalidad texana.

Dos equipos buscarán el sábado recuperar sensaciones tras las decepciones recientes.

Por un lado, LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández, que el miércoles entró en el protocolo del coronavirus, se enfrentará a domicilio a los Colorado Rapids después de haber perdido dos partidos seguidos.

También dos derrotas consecutivas lleva el Inter Miami de Gonzalo Higuaín, que se medirá en casa al Charlotte.

El domingo, además del Nashville-LAFC, sobresale el derbi neoyorquino entre los New York Red Bulls y el New York City del argentino Valetín ‘Taty’ Castellanos, que con 12 goles es el máximo anotador de la temporada.

Ese día también se jugará el partido entre rivales del estado de Ohio, Columbus Crew contra Cincinnati, en el que el colombiano ‘Cucho’ Hernández tratará de extender su buen momento tras haber metido tres goles en sus dos primeros encuentros en la MLS.

Programa de la jornada:

– Sábado 16 de julio

Philadelphia – New England Revolution

Montreal – Toronto

Minnesota United – DC United

Inter Miami – Charlotte

Chicago Fire – Seattle Sounders

Colorado Rapids – LA Galaxy

Dallas – Austin

– Domingo 17 de julio

Atlanta United – Orlando City

New York Red Bulls – New York City

Columbus Crew – Cincinnati

Nashville – LAFC

Real Salt Lake – Sporting Kansas City

San Jose Earthquakes – Houston Dynamo

Portland Timbers – Vancouver Whitecaps.