Los argentinos Khea y Tiago PZK reanudan su amistad en ‘Para Amarte a Ti’ 

*Una balada cargada de emociones

Miami, (Notistarz).- El rapero argentino Khea sorprende con su nueva canción ‘Para Amarte a Ti’, una balada emocional junto a su amigo y compatriota Tiago PZK, otra de las voces emergentes de la música urbana latina.

Esta canción llega luego del lanzamiento de Eclipse, y es el segundo sencillo de su próximo álbum, un trabajo en equipo junto a su compatriota Tiago PZK.

El dúo estrena esta balada cargada de emociones titulada Para Amarte A Ti, bajo el sello de Young Flex/Interscope Records y producido por el colombiano Nobeat y Valium.

“Le mostré a Tiago el concepto de mi álbum donde yo quería mostrar mis sentimientos, con letras con sentido y él me dijo ‘esto es lo que quería escuchar’”, recordó Khea.

Grabaron ‘Para Amarte a Ti’ en el estudio Kame House en Buenos Aires y es “una canción que surgió en el silencio de esa búsqueda interna”, agregó.

Tiago PZK explicó: “Una de las cosas que más me gustó de ‘Para Amarte a Ti’ es que no sale desde el ego. No es una letra dedicada a una persona que te hizo mal, sino que trata más sobre un ‘Aléjate de mí que te puedo lastimar’ y eso está buenísimo”.

“Me pareció una propuesta súper sincera y eso me motivó a sumarme. Aunque nos hayamos separado bastante tiempo por situaciones de cada uno”, afirmó Tiago.

Con Khea “somos amigos hace una banda y hoy en día me encontré con un chabón super maduro y evolucionado en cuanto a todo lo que le pasó en su vida. Eso me la re subió, el encontrarme con música desde un lugar mucho más maduro”.

El tema se caracteriza por el sonido nostálgico a través de los acordes del piano, en donde a través de la letra Khea narra: “A ver si comprenden que el problema es que para amarte a ti debo dejar de luchar conmigo”.

Su otro estreno “Eclipse” llamó la atención de la industria musical porque es una propuesta totalmente diferente a lo que Khea había mostrado anteriormente.

Con “Eclipse” comenzó una nueva etapa en su carrera, en donde utiliza su música con sentido, un sentido que encontró mientras atravesaba por uno de los momentos más difíciles de su vida en donde su salud emocional estaba comprometida.

Sin embargo, la música ha sido una forma de catarsis y desahogo para el artista.