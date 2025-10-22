Los beneficios netos de GM cayeron un 56,6% en el tercer trimestre del año

Washington, (EFE).- General Motors (GM) obtuvo un beneficio neto de 1.327 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un 56,6 % menos que en el mismo periodo de 2024, debido al impacto de los aranceles y las políticas sobre vehículos eléctricos en EE.UU., informó el fabricante de automóviles.

De enero a septiembre, los beneficios netos de GM fueron de 6.040 millones de dólares, un 31,6 % menos que en los nueve primeros meses de 2024.

En el tercer trimestre del año, los ingresos sumaron 48.591 millones de dólares, una caída del 0,3 %, y el beneficio operativo ajustado (ebit ajustado) ascendió a 3.376 millones de dólares, un 18 % menos.

La compañía explicó que los resultados trimestrales reflejan un cargo extraordinario de 1.592 millones de dólares por la “realineación estratégica” de su capacidad de producción de vehículos eléctricos (VE), ante una menor demanda tras el fin de los incentivos federales en Estados Unidos.

GM también anotó costes adicionales por 900 millones en garantías y unos 1.100 millones relacionados con aranceles. Pese a ello, los resultados superaron las expectativas de los analistas.

Tras la publicación de los resultados, la compañía actualizó su previsión de beneficios netos para 2025 y la redujo a una horquilla de entre 7.700 y 8.300 millones de dólares aunque elevó el ebit ajustado a entre 12.000 y 13.000 millones. La anterior previsión era un ebit ajustado de entre 10.000 y 12.500 millones de dólares.

En una carta a los accionistas, la presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, subrayó que “con el cambiante marco regulador y el fin de los incentivos federales al consumidor, ahora es claro que la adopción de VE en el corto plazo será menor a lo planeado” lo que ha provocado el cargo extraordinario de 1.592 millones de dólares.

Barra, que agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, “los importantes anuncios sobre aranceles que realizó el viernes”, señaló que GM mantiene su compromiso con el futuro eléctrico, aunque recalcó que los vehículos de combustión interna seguirán desempeñando un papel relevante durante más tiempo del estimado inicialmente.

La directiva también destacó que, a pesar del contexto, “GM ha logrado otro muy buen trimestre en ganancias y flujo de caja libre”. En Estados Unidos, la compañía “alcanzó su mayor cuota de mercado para un tercer trimestre desde 2017 con sólidos márgenes, y su negocio reestructurado en China volvió a ser rentable”.