Los Browns se imponen a los Steelers en el inicio de la semana 3 de la NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Los Cleveland Browns se impusieron 29-17 a los Pittsburgh Steelers en el inicio de la semana 3 de la temporada 2022 de la NFL.

El duelo entre estas escuadras de la división Norte es la rivalidad más añeja de la Conferencia Americana, data de 1950.

El quarterback de los Browns, Jacoby Brissett tuvo un buen desempeño; pasó para 220 yardas y consiguió dos pases de anotación, también sufrió dos capturas. Fue respaldado por la fuerza de su corredor Nick Chubb, quien acumuló 113 yardas y una touchdown.

Por los Steelers el pasador Mitch Trubisky apenas sumó 209 yardas, obtuvo una anotación por tierra y fue capturado una vez.

Pittsburgh resintió la ausencia de Trent Jordan Watt, la estrella de su defensiva, quien padece un desgarro en el pectoral izquierdo y no volverá, al menos, hasta la semana seis de esta campaña.

En el primer cuarto el pateador de los Steelers, Chris Boswell, falló un gol de campo de 50 yardas que impidió que su escuadra tomara ventaja.

Los Browns no desaprovecharon la oportunidad de imponer condiciones y en la siguiente serie recorrieron 60 yardas en siete jugadas que cerraron con un pase de anotación para el cuatro veces Pro Bowl, ex de los Dallas Cowboys, Amari Cooper que los puso 7-0.

Pittsburgh empató el juego en el inicio del segundo cuarto con una corrida de Najee Harris, fue el primer touchdown en la temporada para el exestrella de la Universidad de Alabama.

Cleveland retomó la ventaja gracias a otra larga serie, ahora de 12 jugadas, en la que avanzó 79 yardas que cerró con un envío a las diagonales para David Njoku; luego de que su pateador Cade York falló el punto extra la diferencia quedó en 13-7.

El equipo del entrenador Mike Tomlin respondió de inmediato; estableció con eficiencia su ataque terrestre que recargó en Najee Harris y coronó con una carrera de su mariscal de campo para irse arriba 14-13 al descanso.

En el tercer cuarto Cleveland perdió por lesión a sus dos apoyadores titulares, Anthony Walker, uno de los capitanes de la defensiva, y a Jeremiah Owusu-Koramoah; a pesar de ello logró contener al ataque del equipo visitante.

Los Browns tomaron ventaja de 16-14 con un gol de campo de 34 yardas de Cade York.

Mantuvieron su dominio en el inicio del último periodo con la fuerza de su ataque por tierra en el que Nick Chubb arrastró en cada jugada a la defensiva de Pittsburgh hasta llegar a la zona de anotación, con lo que alargó la distancia 23-14.

A pesar de las salidas de Walker y Owusu-Koramoah la defensiva de Browns dominó el ataque de los Steelers y sólo permitió un gol de campo que puso el marcador 23-17.

En la última jugada, un balón suelto en la zona de anotación visitante que recuperó Cleveland selló el triunfo por 29-17.

Partidos de la semana 3 de la NFL:

Jueves 22.09: Steelers 17-29 Browns.

Domingo 25.09: Texans-Bears, Raiders-Titans, Chiefs-Colts, Bills-Dolphins, Lions-Vikings, Ravens-Patriots, Bengals-Jets, Eagles-Commanders, Saints-Panthers, Jaguars-Chargers, Rams-Cardinals, Falcons-Seahawks, Packers-Buccaneers y 49ers-Broncos.

Lunes 26.09: Cowboys-Giants.