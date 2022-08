Los Bukis se despiden ante 50 mil fanáticos en el Memorial Coliseum en Los Ángeles

Los Ángeles, (Notistarz).- El grupo mexicano Los Bukis presentó el pasado sábado el último concierto de la gira “Una Historia Cantada” programado para Los Ángeles, tras el éxito arrollador del pasado jueves, con un aforo de 50 mil fanáticos en el Memorial Coliseum, donde en 1995 hizo su despedida original de los Estados Unidos.

En esta etapa del reencuentro, Los Bukis regresaron al mítico estadio que estuvo a reventar en el primero de dos espectáculos especiales interpretando la extensa lista de canciones llena de numerosos éxitos como “Tu Cárcel” “Y ahora te vas” y “Necesito una compañera” para la multitud que cantó al unísono hasta altas horas de la noche.

Durante la velada, la banda celebró su nominación a los Premios Billboard de la Música Latina por el Tour of the Year & Top Latin Albums Artist Of The Year (Duo or Group).

Durante el concierto del jueves el bajista de Los Bukis, Eusebio “Chivo” Cortés, presentó un resbalón inesperado en el escenario durante uno de sus movimientos de baile, ocasionándole una leve fractura en el pie y esguince de tobillo.

Chivo dijo “el espectáculo debe continuar’ mientras completaba el concierto tocando las famosas líneas de bajo de la banda.

“Gracias a Dios estoy bien, estas cosas pasan. Gracias a todos nuestros fanáticos por su amor y apoyo. Tengo un día para descansar, recuperarme y poder estar con todos ustedes en el concierto de mañana (hoy)”.

Este espectáculo memorable hizo que la banda rompiera el récord de asistencia anterior en el Memorial Coliseum de Los Angeles y será recordado como la última actuación planeada de la banda en Los Ángeles.