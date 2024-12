Los Cavs caen en Miami, los Warriors se vengan de los Wolves y los Lakers ganan sin LeBron

Washington, (EFE).- Los Cleveland Cavaliers cayeron por 122-113 en Miami, los Golden State Warriors se vengaron con un 114-106 de los Minnesota Timberwolves, con los que habían perdido 48 horas antes, mientras que Los Angeles Lakers ganaron a Portland Trail Blazers por 107-98 sin LeBron James.

HEAT 122-113 CAVALIERS

Tyler Herro y sus 34 puntos fueron clave para los Miami Heat (12-10) que tumbaron a los Cleveland Cavaliers (21-4) dominador de la NBA en este tramo inicial de temporada.

Al Herro lo acompañaron Duncan Robinson con 23 puntos, Jimmy Butler con 18 y Bam Adebayo, que firmó un doble-doble de 16 puntos y 13 rebotes.

Para los Cavaliers solo destacó Darius Garland con 23 puntos. Donovan Mitchell se quedó con 12 y Evan Mobley, que venía de anotar 41 en el último partido, solo hizo 4.

NETS 113-118 BUCKS

Giannis Antetokounmpo y Dennis Schröder disputaron un gran duelo en Brooklyn con dobles-dobles casi idénticos. El griego hizo 34 puntos y 11 rebotes, mientras que el alemán 34 puntos y 11 asistencias.

Fueron los Milwaukee Bucks (12-11) que se llevaron el partido con 23 puntos de Bobby Portis, 20 de Gary Trent Jr. y 15 puntos y 11 asistencias de Damian Lillard.

El entrenador de los Brooklyn Nets (10-14), Jordi Fernández, dijo al final del encuentro que su defensa “fue atroz” en los últimos minutos del partido, en los que los Bucks dieron la vuelta al marcador.

HAWKS 111-141 NUGGETS

Los Atlanta Hawks (13-12) pagaron los platos rotos de los Denver Nuggets (12-10), que habían caído 24 horas antes en la pista de Washington pese a los 56 puntos de Nikola Jokic.

El ‘Joker’ volvió a ser el mejor de su equipo con 48 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias, esta vez escoltado por los 26 de Michael Porter Jr.

Para los Hawks, que fueron a remolque de inicio a fin, De’Andre Hunter anotó 20 puntos, Dyson Daniels 18 y Trae Young hizo 15 puntos y 10 asistencias.

WIZARDS 112-140 GRIZZLIES

Los Memphis Grizzlies (17-8) se pasearon por el Capital One Arena comandados por Santi Aldama, que anotó 19 puntos, atrapó 7 rebotes, dio 5 asistencias, puso 3 tapones y robó un balón.

Los Washington Wizards (3-19), que 24 horas antes habían roto una racha de 16 derrotas seguidas, no fueron rival para estos Grizzlies que no pudieron contar con Ja Morant por molestias en la espalda.

Para los Wizards, el lituano Jonas Valanciunas, que se ha ganado un puesto en el quinteto de Brian Keefe, hizo un doble-doble con 20 puntos y 14 rebotes.

Los Grizzlies han ganado 9 de sus últimos 10 partidos y suben a la segunda posición de la Conferencia Oeste.

WARRIORS 114-106 TIMBERWOLVES

Los Golden State Warriors (14-9) se apuntaron la matrícula de los Minnesota Timberwolves (12-11), que este viernes les habían ganado 90-107 en el primero de dos partidos seguidos en San Francisco.

Esta vez, Stephen Curry anotó 30 puntos y repartió 8 asistencias para los Warriors, Buddy Hield 27 puntos y Jonathan Kuminga 20.

Para los Timberwolves, superados 56-46 en el rebote, Anthony Edwards hizo 27 puntos y Nickeil Alexander-Walker 19.

LAKERS 107-98 BLAZERS

Los Angeles Lakers (13-11) rompieron con 3 derrotas seguidas al imponerse, sin LeBron James, a los débiles Portland Trail Blazers (8-16).

Anthony Davis y D’Angelo Russell lideraron a los Lakers con sendos dobles-dobles. Davis anotó 30 puntos y atrapó 11 rebotes, mientras que Russell, que empezó en el banquillo, anotó 28 puntos y repartió 14 asistencias.

Shaedon Sharpe fue el máximo anotador de los Blazers con 19 puntos y Deandre Ayton firmó un doble-doble con 14 puntos y 19 rebotes.

MAGIC 115-110 SUNS

Aún sin Paolo Banchero ni Franz Wagner, los Orlando Magic (17-9) lograron mantenerse como el único equipo de la NBA invicto como local.

Jalen Suggs tomó las riendas anotadoras del equipo con 26 puntos, mientras que Goga Bitadze firmó un doble-doble con 21 puntos y 16 rebotes.

Para unos Phoenix Suns (12-11) que dominaron gran parte de duelo pero que volvieron a demostrar que sin Kevin Durant no saben ganar, Devin Booker anotó 26 puntos, Tyus Jones 21 y Bradley Beal 18.

También este domingo, los Charlotte Hornets ganaron 109-113 a los Indiana Pacers, los Philadelphia 76 ers 100-108 a los Chicago Bulls y los San Antonio Spurs 121-116 a los New Orleans Pelicans con un doble-doble de Victor Wembanyama con 25 puntos y 10 rebotes.

Los Sacramento Kings apalizaron 141-97 a los Utah Jazz y los Houston Rockets ganaron 106-117 a Los Angeles Clippers.