Los Celtics arreglan cuentas con los Warriors y los Thunder se hacen fuertes en Phoenix

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Boston Celtics vengaron la derrota sufrida en las Finales de 2022 con los Golden State Warriors y les aplastaron 140-88 en el TD Garden, en una jornada de la NBA en la que los Oklahoma City Thunder se hicieron con el liderato del Oeste tras ganar en el campo de los Phoenix Suns.

CELTICS 140 – WARRIORS 88

En una reedición de las Finales de 2022, los Celtics destrozaron a los Warriors con la tercera victoria más contundente de su historia, impulsados por 29 puntos de Jaylen Brown y 27 puntos de Jayson Tatum.

Los Celtics ya mandaban 82-38 al descanso e incrementaron su ventaja hasta los 51 puntos en el tercer período frente a unos Warriors en los que el quinteto titula tan solo anotó 33 puntos. Steph Curry metió cuatro puntos, con cero de nueve en triples.

El dominicano Lester Quiñones fue el mejor de los Warriors con 17 puntos.

SUNS 110 – THUNDER 118

Shai Gilgeous Alexander superó los 30 puntos por 45 vez y dirigió la victoria de los Oklahoma City Thunder contra los Phoenix Suns con la que su equipo asaltó el liderato en solitario en el Oeste de la NBA.

Gilgeous Alexander acabó con 35 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, fruto de un quince de 27 en tiros de campo, y arrolló a unos Suns que, sin Devin Booker, pagaron sus 22 balones perdidos.

Bradley Beal fue el líder anotador de los Suns con 31 puntos, Kevin Durant aportó 20 y Jusuf Nurkic logró un asombroso doble doble de 14 puntos y 31 rebotes (13 ofensivos).

MAVERICKS 116 – 76ERS 120

Los 76ers ganaron en el campo de los Mavericks y amargaron el decimotercer triple doble de Luka Doncic, quien aportó 38 puntos, once rebotes y diez asistencias.

Doncic, que cumplió 25 años el pasado 28 de febrero, selló su tercer triple doble consecutivo y acumula ya 69 en su carrera, pero sus Mavericks se estrellaron ante los 76ers.

Los 76ers, que solo perdieron ocho, estuvieron liderados por 28 puntos de Tobias Harris y por 24 de Tyrese Maxey. Además, Kelly Oubre aportó 21 puntos saliendo del banquillo.

WOLVES 88 – CLIPPERS 89

Los Clippers se hicieron fuertes en su visita a los Wolves, líderes, y ganaron por 89-88 liderados por 32 puntos dee Kawhi Leonard y por 24 de Norman Powell, en el primer partido de baja de Russell Westbrook tras la fractura de mano sufrida el viernes ante los Washington Wizards.

Los Wolves cayeron pese a los 27 puntos de Anthony Edwards y los 18 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias del dominicano Karl Anthony Towns.

CAVALIERS 98 – KNICKS 107

Un triple doble de 13 puntos, 19 rebotes y diez asistencias de Josh Hart guió a los Knicks en la victoria en el campo de los Cavaliers, segundos del Este.

Sin embargo, la noticia de la noche fue la lesión de rodilla sufrida por Jalen Brunson a los 47 segundos de partido. El All-Star tuvo que dejar la pista y no pudo volver a competir tras salir cojeando por un fuerte dolor en la rodilla izquierda.

SPURS 117 – PACERS 105

Victor Wembanyama selló un doble doble de 31 puntos y doce rebotes, con once de 17 en tiros de campo y tres de cuatro en triples, en la victoria de los Spurs sobre los Pacers.

En los de Indiana, Tyrese Haliburton no pasó de los doce puntos con un modesto y poco habitual cero de seis en triples.

MAGIC 113 – PISTONS 91

Los Magic se impusieron a los Pistons, colistas del Este, con 29 puntos de Paolo Banchero para ganar su sexto partido en los últimos siete partidos.

Los de Orlando son sextos en el Este, en plenos puestos de ‘playoffs’. En los Pistons, el mejor fue Evan Fournier, con 17 puntos saliendo del banquillo.

RAPTORS 111 – HORNETS 106

Los Raptors se llevaron un duelo entre equipos en crisis e infligieron a los Hornets la cuarta derrota consecutiva. RJ Barret fue el líder de los canadienses con 23 puntos y nueve rebotes.

En los Hornets, que no pudieron contar con LaMelo Ball por decimoctavo partido seguido, Brandon Miller aportó 26 puntos y diez rebotes.