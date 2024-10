Los Celtics reciben sus anillos de campeones y suben al techo del Garden el cartel del título

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Boston Celtics recibieron ayer martes, en los prolegómenos del partido contra los New York Knicks que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de la NBA, los anillos de campeones y subieron al techo del TD Garden el cartel de celebración del decimoctavo título de su gloriosa historia.

Era el 17 de junio cuando los Celtics hacían historia al doblegar 4-1 a los Dallas Mavericks en la serie de las Finales y se convertían en la franquicia más ganadora en la historia de la NBA con su título número 18. El símbolo de esa victoria, lograda tras una temporada dominante, está ahora colgado en el techo de la casa de los verdes.

Las pocas entradas todavía disponibles para el TD Garden se vendían por más de 320 dólares a pocas horas del comienzo del partido, en una noche de fiesta para la familia de los Celtics.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, la cúpula directiva de los Celtics y leyendas como Kevin Garnett, Bob Cousy, Ray Allen y Paul Pierce, que llevó el trofeo conquistado contra los Dallas Mavericks, participaron en las celebraciones.

Silver celebró a los Celtics y destacó que en la historia de la NBA no hay franquicia más ganadora que los verdes, antes de que comenzara la ceremonia de entrega de los anillos.

Antes de recibir el suyo, el técnico Joe Mazzulla se puso de rodillas y besó el parqué del Garden. Le siguieron sus jugadores, con el dominicano Al Horford, el letón Kristaps Porzingis, Jaylen Brown y Jayson Tatum entre los más aplaudidos.

“Esto es especial. A nombre mío, de mis compañeros y toda la franquicia, esto no sería posible sin vosotros. Y ahora digo a los mejores aficionados del mundo… Hagámoslo de nuevo”, dijo Tatum, muy emocionado.

Poco después, el ‘banner’ con el título de 2024 subió lentamente hasta alcanzar su plaza en el techo del TD Garden, al lado de los demás 17 símbolos de la gloria de Boston.

Los Celtics fueron protagonistas de una temporada extraordinaria el año pasado, en la que ganaron 37 de los 41 partidos disputados en casa en la campaña regular y en la que acabaron los ‘playoffs’ con un balance de 16 victorias y tan solo tres derrotas.

El equipo de Mazzulla arrolló 4-1 a los Miami Heat, 4-1 a los Cleveland Cavaliers, 4-0 a los Indiana Pacers y 4-1 a los Mavericks en las Finales.