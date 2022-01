Los cinco problemas en inmigración que le urgen a Biden resolver en 2022

Los Ángeles (EFE).- Tras un 2021 marcado por la abrumadora llegada de extranjeros por la frontera sur de Estados Unidos y los fracasos en la aplicación de varias políticas de inmigración, el Gobierno del presidente Joe Biden inicia 2022 presionado para encontrar las soluciones prometidas.

Tanto los inmigrantes como quienes abogan por ellos estaban esperanzados en que la llegada de los demócratas al poder cambiaría el rumbo de Estados Unidos en el tema migratorio, pero tras casi un año de trabajo la Administración quedó en deuda.

Estos son los cinco temas pendientes con los que el Gobiermo Biden deberá lidiar en 2022, y en los que encontrar una solución es urgente, según defensores de los migrantes.

1- PONER FIN A “QUÉDATE EN MÉXICO”

El programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México el desarrollo de sus procesos en Estados Unidos, se convirtió en un dolor de cabeza para la Casa Blanca en 2021 ya que después de cancelarlo tuvo que reanudar su aplicación el pasado 6 de diciembre obedeciendo la orden de un juez federal que falló en favor de una demanda de dos estados conservadores.

Más de 240 grupos defensores de los inmigrantes y decenas de legisladores demócratas han insistido en que la Casa Blanca elimine el MPP, también conocido como “Quédate en México”.

Pero el futuro no se ve muy alentador. El 13 de diciembre el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó la petición del Gobierno para suspender el programa. La batalla continuará en el Tribunal Supremo, al que recurrió la Administración para desafiar los fallos favorables a mantener MPP.

2- EL TÍTULO 42

Otra lucha que no se logró ganar en 2021 y se extiende a 2022 es el fin de la aplicación del Título 42, que permite expulsar por razones sanitarias a los migrantes que cruzan la frontera. La medida permitió la expulsión de 1.040.695 migrantes en el año fiscal 2021, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los llamados a la Casa Blanca para que detenga la aplicación de esta norma aumentaron tras la reapertura de las fronteras terrestres de EE.UU. en noviembre, pero la llegada de la variante ómicron del coronavirus volvió a darle argumentos al Gobierno para sostener la medida.

3- UNA ELUSIVA REFORMA MIGRATORIA

Desde su primer día en la Casa Blanca en enero de 2021, Biden entregó una propuesta de reforma migratoria que buscaba dar un camino a la ciudadanía a casi 11 millones de indocumentados. La propuesta fue criticada por su amplitud, y a través de 2021 los esfuerzos demócratas por sacar adelante partes de esa agenda se quedaron estancados en el Senado.

Ante la oposición republicana, los demócratas optaron por incluir un proyecto de inmigración en el plan social de Biden, que esperaban aprobar en solitario por el método de la reconciliación. Pero se toparon con el rechazo de Elizabeth McDonough, encargada de interpretar el reglamento del Senado, quien ha dicho que no a tres propuestas, la última de las cuales solo otorgaba un permiso de trabajo a unos 6 millones de indocumentados.

Los activistas han insistido en que se ignore la opinión de McDonough y se saque adelante una propuesta que abra una vía a la ciudadanía. Pero el senador demócrata Joe Manchin arrojó un balde de agua fría a las expectativas al decir que no apoyaría el plan social, bloqueando toda la iniciativa.

El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que forzará un voto sobre el plan social en las primeras semanas de 2022, pero aún no está claro si el proyecto migratorio estará incluido.

Las perspectivas de aprobar una gran reforma se prevén cada vez más tenues a medida que avance 2022, año que tendrá en noviembre las elecciones de medio término, en las que los demócratas corren el riesgo de perder la mayoría en el Congreso.

4- DACA SIGUE EN PELIGRO

Sin una reforma migratoria a la vista, cerca de 650.000 beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) siguen en la cuerda floja y miles de jóvenes indocumentados que querían acceder al beneficio vieron sus esperanzas desvanecerse tras el fallo de un juez federal por una demanda de Texas.

El Gobierno demócrata sufrió un revés cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito negó una petición para aprobar nuevas solicitudes mientras esa corte toma una decisión final sobre el tema.

Estos jóvenes tendrán que esperar la decisión del Tribunal, y no se descarta que la pelea por DACA llegue nuevamente al Supremo.

5- LA AVALANCHA DE MIGRANTES

Los reveses no deselantaron a cientos de miles que llegaron buscando quedarse en EE.UU. El Gobierno Biden tuvo que lidiar con más de 1,7 millones de detenciones de indocumentados que cruzaron la en el año fiscal 2021, cifra sin paralelo en las últimas décadas y que sirve de combustible para que los republicanos critiquen a los demócratas y busquen usar el tema migratorio en las elecciones.

El trabajo para detener la llegada de los migrantes ha sido encomendado a la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha dicho se concentrará en atacar las causas de la migración. No obstante, el reloj sigue corriendo y los buenos resultados pueden tardar en llegar más allá de 2022.