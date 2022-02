Los Cleveland Cavaliers traspasan a Ricky Rubio a los Indiana Pacers

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Cleveland Cavaliers traspasaron al base español Ricky Rubio a los Indiana Pacers, informaron la cadena ESPN y el portal The Athletic.

Rubio, que se lesionó de gravedad en la rodilla y que no va a jugar en lo que resta de temporada, llega a los Pacers en una operación por la que la franquicia de Indiana enviará a Cleveland a Caris LeVert.

Para redondear la operación, los Cavaliers recibirán una elección de segunda ronda del draft de 2022 mientras que los Pacers se quedan con una elección de primera ronda de 2022 y dos más de segunda ronda (2022 y 2027).

El base español estaba disfrutando de un gran momento con los Cleveland Cavaliers -una de los equipos revelación de este curso en la NBA- cuando a finales de diciembre se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Esta es la misma lesión que había sufrido en 2012 como novato en las filas de los Minnesota Timberwolves.

Hasta su lesión en diciembre, Rubio estaba rindiendo a un nivel magnífico y la franquicia le mimaba como el líder veterano y sereno que debía guiar a una plantilla repleto de talento joven.

Rubio estaba promediando 13,1 puntos, 4,1 rebotes y 6,6 asistencias en 28,5 minutos por encuentro.

Pero los números no reflejaban exactamente su peso en el vestuario, ya que Rubio -junto a Kevin Love- era el mentor de una plantilla muy prometedora con jóvenes que piden paso a gritos como Evan Mobley, Jarrett Allen, Collin Sexton o Darius Garland.

Una de las claves para entender ahora el traspaso de Rubio desde la óptica de los Cavaliers es que el contrato del jugador, de 31 años, acaba a finales de temporada y será agente libre para decidir totalmente su futuro.

A cambio, los de Cleveland refuerzan sus opciones de inmediato con Caris LeVert para continuar metiendo miedo en el Este, donde eran cuartos (32-21) antes de que empezara la jornada del domingo.

La anécdota de esta operación entre Pacers y Cavaliers es que se ha conocido pocas horas antes de que se enfrenten esta misma noche en Cleveland (EE.UU.)

Rubio había alcanzado en los últimos años un extraordinario punto de madurez, seguridad y inspiración que le permitió ganar el Mundial de China de 2019 con la selección española (fue el MVP del torneo) y ser el máximo anotador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la NBA, en cambio, no ha tenido mucha fortuna con sus equipos.

Pasó muchos años en conjuntos con pocas aspiraciones (Minnesota Timberwolves) y salió de otras franquicias justo cuando empezaban a mirar a lo más alto (Utah Jazz y Phoenix Suns) después de que Rubio fuera fundamental en la consolidación de esos proyectos.